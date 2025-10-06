ビートルズ公式のiPhone 17／16ケースが登場 ファン垂涎のデザインに
ビートルズ公式ライセンスによる最新デザインのiPhoneケースが、19日に発売される。iPhone 17の発売にあわせてリリースされるもので、iPhone 17シリーズおよびiPhone 16シリーズに対応する。
【画像】ビートルズ公式 iPhone 17／16ケースの商品画像
販売は楽天内の『ICAキャラクターズマーケット』となり、17日から予約も開始。ファンはたまらないデザインとなっており、価格は9800円。同商品の紹介動画もYouTubeおよびTikTokで公開となる予定だ。
ビートルズは2月、AI編集を用いた新曲「Now And Then」でグラミー賞を受賞し、大きな話題に。11月には『アンソロジー・コレクション』が世界同時リリースされ、ドキュメンタリー『ザ・ビートルズ・アンソロジー』のデジタル配信が決定したことでも話題を呼んでいる。
