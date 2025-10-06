6日（月）は関東や東海では、お月見にはあいにくの天気となるでしょう。北海道はヒンヤリ、季節が進みそうです。

【6日（月）の天気】

高気圧に覆われて、北日本や西日本の太平洋側を中心に日差しが届いています。関東や東海も晴れ間が出ていますが、午後は雲が多くなり、ところどころでにわか雨がありそうです。6日の夜は中秋の名月、月を見られるところが多いなか、関東や東海では雲に隠されてしまうかもしれません。また、大陸由来の高気圧縁辺の北風が吹き込んで、北日本を中心に冷たい空気が流れ込む見込みです。関東も午後は涼しい北風が吹くでしょう。

【予想最高気温】（前日差）

札幌は前日より大幅ダウン、この時期らしい冷たい空気。東京は真夏日予想も午後は気温急降下して、午後6時頃には20℃くらいになる予想です。東海〜西日本は暑さが続きそうです。

札幌 18℃（-8）

仙台 25℃（-2）

新潟 26℃（±0）

東京 30℃（＋1）

名古屋 32℃（＋8）

大阪 30℃（＋5）

鳥取 28℃（±0）

高知 32℃（＋1）

福岡 30℃（＋1）

【台風情報】

午前9時現在、台風22号は父島の南をゆっくりと西北西に進んでいて、小笠原諸島では強風や高波に注意が必要です。8日（水）にかけて西寄りに進んだ後、進路を北〜東に変えて、週の後半は非常に強い勢力で本州の南海上を東進する予想です。まだ予報には幅がありますが、予報円の北寄りを進むと、本州に大きな影響が出るおそれがあります。進むスピードの予想にもブレがあるため、雨の強まるタイミングなど、最新の台風情報に気をつけてください。

【週間予報】

■西日本

7日（火）以降、台風由来の湿った空気の影響で、太平洋側を中心にくもりや雨になりそうです。台風の進路次第で予報が変わる可能性がありますのでご注意ください。九州・四国を中心に季節外れの暑さが続くでしょう。

■北日本・東日本北日本や北陸では8日（水）の雨をきっかけに、もう一段階気温が下がる見込みです。札幌では9日（木）以降、最低気温10℃以下、最高気温15℃前後の日が続く予想で、そろそろ冬支度が必要です。東京は8日（水）〜10日（金）に雨が降る予想ですが、台風の進路次第で雨が強まるタイミングや期間が変わりそうです。週末は名古屋でも、ようやく秋らしい空気に変わる見込みです。