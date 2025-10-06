ワンオク・Taka、ライブ直前にトラブル発生「助けてほしい」切実に訴え
ロックバンド・ONE OK ROCKのボーカル・Takaが6日までに自身のインスタグラムを更新。日本時間のきょう6日、スペイン・マドリードで公演を予定している中、ロストバゲージで機材が間に合わない可能性があることを報告。到着していないバッグにはライブで使用する機材が入っており、ロストバゲージに詳しい人に「助けてほしい」などと呼びかけた。
【動画】「マジでどうしたらいいか…」情報を呼びかけるワンオクTaka
「Help」とコメントし、動画を公開。「まだ荷物が届きません！」「助けてほしいと思って、そういう願いを込めて」と情報発信のいきさつを説明した。
状況について「明日ライブなのに、ミュンヘン乗り継ぎでマドリードに入ったんだけど、飛行機が相当遅れて」「全員のバッグが届かない」などと説明。「（深夜でマドリードの）空港に全然職員がいなくて、誰に何を言っていいかわからないみたいな」とし、ひとまずホテルに向かった。「寝て起きて届いてたらいいな」と思ったが届いておらず「これどうしたらいいんだろう…」「助けてほしいなと思い…」「マジでどうしていいかわからなくて」と不安を伝えた。
なお「楽器は別で運んでいるから大丈夫」としつつ、総勢20人ほどのスタッフのバックの到着が遅れているという。「タグとかを入れて、どこに自分のバッグがあるか把握できてる人もいて…」とし、荷物がまだミュンヘンに残っている様子を伝えた。
「明日の初日どうなるか…」「誰に何を文句言っていいのかわからない…だいぶ緊急事態」と吐露。「骨折した足がパンパンで…気分転換にマドリード散歩しようかとも思ったけど、散歩する気にもなれないんですよね」「ミュンヘンの空港で働いている人とかドイツのカルチャーに詳しい人とか…」「日頃から応援してくれているファンの皆様の中に、いい解決方法を持っている方がいたら教えてください」と切実に呼びかけた。
