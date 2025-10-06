地元のプロアスリートに会える！アトレ新浦安「プロアスリートと！ワンダースポーツ体験 Days」
アトレ新浦安にて、2025年10月10日(金)より「プロアスリートと！ワンダースポーツ体験 Days」を開催します。
地元のラグビークラブ「浦安D-Rocks」の選手や、アトレ所属の陸上・女子七種競技「ヘンプヒル恵」選手と触れ合える体験イベントのほか、秋のグルメ企画も同時に楽しめます。
アトレ新浦安「プロアスリートと！ワンダースポーツ体験 Days」
開催期間：2025年10月10日(金)より順次開催
開催場所：アトレ新浦安
アトレ新浦安が、地元のプロアスリートと連携し、ファミリーで楽しめるアクティブな体験イベントを実施します。
ラグビークラブ「浦安D-Rocks」の選手たちとパワー対決ができるイベントや、陸上・女子七種競技の「ヘンプヒル恵」選手から速く走るコツを学べる講座などが開催されます。
また、10月10日(金)から10月31日(金)の期間は、アスリートがおすすめする「〇〇すぎる秋の味覚」と題したグルメ企画も同時に開催されます。
浦安D-Rocksと最強パワー対決
浦安市をホストタウンとするラグビーチーム「浦安D-Rocks」の選手たちと直接触れ合える体験イベントです。
腕相撲対決やタックル体験を通して、選手たちの強大なパワーを体感できます。
大人から子どもまで安全に楽しめるほか、選手のサイン入りレプリカジャージなどが当たる抽選も実施します。
日程：2025年10月11日(土)
時間：14:00〜16:00
場所：1Fガーデンテラス
参加方法：アトレ公式LINE友だちのアトレ新浦安からの情報配信画面提示
「浦安D-Rocks」は、日本最高峰のラグビーリーグ「ジャパンラグビーリーグワン」に所属するラグビークラブです。
一枚岩のチーム力でファンを感動・魅了するチームであり続けられるよう活動しています。
トップアスリートから学ぶ「ヘンプヒル恵選手によるアトレーニング」
陸上・女子七種競技の「ヘンプヒル恵」選手(アトレ所属)による、速く走るためのカラダの動かし方講座が開催されます。
小学生を対象に2部構成で、身体を動かす楽しさや、速く走るための身体の使い方をトップアスリートならではの視点で指導します。
日程：2025年10月13日(月・祝)
場所：1Fガーデンテラス
参加方法：事前予約制 ※当日アトレ公式LINE友だちのアトレ新浦安からの情報配信画面をご提示下さい。
プログラム内容
＜第一部＞
時間：14:00〜
対象：小学1年生〜3年生 (定員8名)
内容：「どうして人は走るのが得意なの？」をテーマに、動物や赤ちゃんの動きをまねて、身体を動かす楽しさを学びます。
＜第二部＞
時間：15:30〜
対象：小学4年生〜6年生 (定員8名)
内容：「チーターはなぜ速い？」をテーマに、トップアスリートならではの視点で、速く走るための身体の使い方を指導します。
「ヘンプヒル恵」選手は、クイーンオブアスリートとも称される「七種競技」の現役アスリートです。
日本陸上選手権で4度の優勝経験があり、2028年ロサンゼルスオリンピック出場を目指して日々奮闘しています。
秋のグルメ企画「〇〇すぎる秋の味覚」商品紹介
秋のグルメ企画として「〇〇すぎる秋の味覚」をテーマに、館内ショップの秋の商品が紹介されます。
「浦安D-Rocks」「ヘンプヒル恵」選手、そして日本フットサルリーグ(Fリーグ)所属「バルドラール浦安」を起用した商品紹介ポスターも展開されます。
期間：2025年10月10日(金)〜10月31日(金)
対象ショップ：
＜惣菜ショップ＞おそうざい村、跳ね鯛＋三代目茂蔵、とんかつ和幸、韓美膳DELI
＜スイーツショップ＞日本橋屋長兵衛、ドンク・ミニワン、銀座木村家、横浜くりこ庵
＜レストランショップ＞新助、Eggs’ n Things Coffee
プロのアスリートと直接触れ合える貴重な体験ができるイベントが盛りだくさんです。
スポーツで体を動かした後は、アスリートおすすめの絶品グルメでお腹を満たすこともできます。
家族みんなで、アトレ新浦安でアクティブな秋の1日を過ごせます！
アトレ新浦安で開催される「プロアスリートと！ワンダースポーツ体験 Days」の紹介でした。
