瀬奈じゅん、愛車との別れを報告「生後5日の息子を迎えに行くタイミングでこの車に変え、この車で生後5日の娘のお迎えにも行った」 4代目の納車も伝える
宝塚歌劇団の元月組トップスターで俳優の瀬奈じゅん（51）が5日、自身のインスタグラムを更新。「新しい車が納車されました！ウェーイ！」と報告し、8年半乗ったという3代目の愛車との思い出を写真や動画とともに振り返った。
【写真・動画】息子＆娘たちの姿も…8年半乗った愛車での思い出披露の瀬奈じゅん
瀬奈は2012年末、10歳年下の俳優・ダンサーの千田真司（41）と結婚。特別養子縁組制度により18年2月に第1子男児、23年4月に第2子女児の母親となった。
投稿では「生後5日の息子を迎えに行くタイミングでこの車に変え、この車で生後5日の娘のお迎えにも行った」「息子が夜なかなか寝なくて、この車で毎晩寝かしつけドライブをした。今は亡き愛犬と共にたくさん旅行にも行ったし、ひとりこもって台本を覚えたり歌稽古をしたりもした」と、3代目の愛車とのエピソードの数々を紹介。
たくさんの思い出が詰まっているぶん、乗り換えの決断をするには時間がかかったそう。別れる前夜には、家族4人で「最後の夜のドライブ」を楽しんだことも明かし、「#ありがとう」と感謝を記した。
続けて「新しい車がやってきた嬉しさもありますが、やはり寂しいものですね…」と素直な心境を明かしつつ、「とはいえ、15年間、同じ車種です。今回も同じ車種の四代目です。車好きの私が辿り着いた、最高な乗り心地の最高にカッコいい車」と4代目の愛車について話し、「どんだけ気に入ってんだよ笑」とちゃめっ気交じりにつづっていた。
