歌やトーク、ゲームも！デヒョン ソロファンミーティング
韓国の人気ボーイズグループB.A.Pのメインボーカルとして活躍した「デヒョン」が、ソロファンミーティングを大阪にて開催！
2025年11月7日と9日の2日間にわたり、歌やトーク、ゲームなどファンとの交流を深めるスペシャルな企画が予定されています。
日程：2025年11月7日(金)・11月9日(日)
時間：各日 1部START 13:00／2部START 18:30
会場：PLUSWIN HALL 大阪 (大阪府大阪市中央区宗右衛門町2-3 美松ビル B1)
チケット価格：8,800円 ※別途ドリンク代600円が必要
B.A.Pのメインボーカルとして圧倒的な歌唱力でファンを魅了してきた「デヒョン」のソロファンミーティングが大阪で開催されます。
2024年8月にはB.A.Pのメンバー3人と「BANG&JUNG&YOO&MOON」としてファン待望のカムバックを果たすなど、今後のさらなる活躍にも期待が集まっています。
今回のファンミーティングでは、彼の多彩なパフォーマンスはもちろん、ファンとの距離がぐっと縮まるトークやゲーム、特典会など、スペシャルな企画が満載です。
公演概要
今回のファンミーティングは、2025年11月7日(金)と11月9日(日)の2日間、それぞれ2部構成で開催されます。
チケットは全席指定で、満7歳以上から入場料が必要となります。
チケット販売日程
公式ファンクラブ先行予約：2025年10月3日(金)12:00PM〜10月9日(木)11:59:59PM(KST)
一般予約：2025年10月17日(金)12:00PM〜(KST)
前売り枚数制限
ファンクラブ先行予約：各公演1人1枚まで
一般予約：各公演1人2枚まで(ファンクラブ先行予約分を含む)
各公演後には特典会も予定されています。
チョン・デヒョン プロフィール
1993年6月28日生まれ。
B.A.Pのメインボーカルとして2012年に韓国デビュー。
グループ活動のみならず、ソロアーティストとしても精力的に活動中です。
圧倒的な歌唱力と表現力を武器に、ミュージカルやドラマOSTなど幅広く活躍しています。
「デヒョン」の圧倒的な歌声とパフォーマンスを間近で体感できるだけでなく、彼の人柄に触れられるトークやゲームなど、ファンにはたまらない内容が盛りだくさんです。
スペシャルな特典会も用意されており、忘れられない思い出になること間違いなしです！
大阪で開催される、デヒョン ソロファンミーティングの紹介でした。
