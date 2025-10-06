finalは、VTuber 周防パトラとのコラボ企画第4弾として、初の有線イヤフォン「VR1000 for ASMR Patra White/Patra Black」を直販サイトにて受注生産で発売する。カラーは「Patra White」「Patra Black」の2色。価格は5,980円。10月3日より予約開始しており、10月中の予約分については11月中旬以降順次発送される。

周防パトラとのコラボ企画では初となる有線イヤフォン。2025年4月に実施した第4弾コラボ製品プロジェクトのアンケートで、有線イヤフォンを望む声が数多くあったことから製品化が実現したという。

Patra Black

Patra White

finalの知見を活かし、特に周防パトラのコンテンツに最適化した音質設計を採用。最もこだわった部分は「近接的な音の柔らかい質感をより精細に再現すること」だという。

例えば、吐息が耳にかかるようなシーンでは、従来のイヤフォンではマイクに息が当たる際の高音域のノイズが気になることがあったが、同製品ではそのようなノイズ感を徹底的に排除し、本当に耳に吐息が触れたのではないかと錯覚するほどの生々しい感覚を体感できるとのこと。

デザインは周防パトラが完全監修。前回好評だったというデザインを踏襲し、白を基調とし、優しく癒やす大天使をイメージしたPatra Whiteと、シックな黒をベースとした、ちょっと大人な小悪魔を想起させるPatra Blackを用意した。

筐体は、指紋汚れの付きにくいマット塗装仕様を採用し、周防パトラのトレードマークをPatra Whiteはシルバー、Patra Blackはゴールドで施した。

パッケージも周防パトラ監修のオリジナルデザイン。Patra WhiteとPatra Blackをそれぞれイメージした配色で、パッケージの裏側には周防パトラの直筆サインプリントを施している。

Patra Blackのパッケージ

Patra Whiteのパッケージ

同梱のシリコン製ケースは、ケーブルを丸めて手軽に収納可能。イヤフォン本体はドーム状の薄いシリコンの蓋でソフトに固定され、コンパクトで持ち歩きにも便利としている。ケースの蓋にも周防パトラオリジナルのクローバーマークを添えた。

Patra Blackのシリコンケース

Patra Whiteのシリコンケース

付属のイヤーピースは「TYPE E soft」を採用。finalの定番イヤーピース「TYPE E」と比較して、より柔らかなシリコン素材を使用。耳が痛くなりにくい、快適な装着感が特長としている。周防パトラの世界観に合わせて、イヤーピースもPatra White、Patra Blackそれぞれに合わせたカラーを採用している。

コラボモデルのために描き下ろしたイラストカードは、Patra WhiteとPatra Blackをイメージして、周防パトラの表情や全体の色使いに変化をつけ、それぞれ描き分けたという。カードの裏には周防パトラから購入者に宛てた特別なメッセージも刻まれている。

Patra Blackのイラストイメージ

Patra Whiteのイラストイメージ

カードに記載されているQRコードを読み取り、秘密のパスワードを入力すると、4K解像度の限定描き下ろしイラストと新収録の「限定ASMR作品」がダウンロードできる。Patra White、Patra Blackによって、ダウンロードできる画像が異なるとのこと。限定ASMR作品のタイトルは「パトラと初めてのASMR♡(仮)」。

また今回は、コラボ企画恒例となった現地での「お渡し会」ではなく、抽選で400名に「パトラからあなたへのメッセージ」をプレゼントする。お渡し会は、「一人でも多くの方に直接感謝の気持ちを伝えたい」という周防パトラの熱い思いから実現していたが、なかなか足を運べない人にも参加する機会を作ってほしいという要望を受けての新たな取り組みだという。

当選者には、周防パトラが名前を呼んでくれる、「あなただけのメッセージ」を一人ひとりに録音して届ける。抽選は、12月31日までに注文・専用フォームから応募した人が対象となる。当選者には、2026年1月以降に連絡するとのこと。