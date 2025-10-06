男性ヒップホップグループ「RIP SLYME（リップスライム）」が、5日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。同時期にデビューした音楽グループを振り返った。

1994年に結成し、2001年にメジャーデビューした「RIP SLYME」。ほぼ同時期にデビューした「ケツメイシ」について、RYO-Zは「最初に見た時は、ヒップホップ村に属してるかどうか、ちょっとあんまり分かってなくて」と告白。「ただめちゃくちゃ凄いから、すぐ楽屋に行って“どこから来たの？”みたいな」と衝撃を振り返った。

そしてRYO-Zが「メンバーおのおのは知っていた」という「m-flo」は、1999年にデビュー。インターナショナルスクールの同級生だった☆Taku TakahashiとVERBALの2人で活動開始し、その後ボーカルLISAが加入しデビューしたが、RYO-Zは「ヒップホップの僕らが行くような環境にはいなかった。来てなかったんですけど、他の惑星から急にあらわれたみたいな、凄いのが来たと思って」と語った。

当時の状況について、「RHYMESTER」Mummy-Dは「一緒のイベントとかに出たりはしてたけど、みんなに共通して言えるのが、“ヒップホップ村”ってRYO-Zが言ったけど、（アンダーグラウンドシーンの）“闇の力”が濃い部分では評価されなくて、自分の道を探してった人が多いと思う」と解説。「VERBALも実はめちゃくちゃアンダーグラウンドなラップができる」と明かすと、驚きの声が上がった。

するとRYO-Zは「m-floのライブを初めて見た時に、やっぱり楽屋にすっ飛んで行った。（VERBALに）“お前が1番ラップがうまい”」と伝えたことを振り返ると、ILMARIも「もともと友だちだったりはしたんだけど、ある時凄いラップがうまい人たちがいると思ったら、LISAとかVERBALとかTakuちゃんだったっていう」と絶賛。「Takuちゃんがまだm-floやる前、別のユニットをやってる時にちょっと一緒にやったりとか、家に泊まりに行ったりしたこともあるような」と交流を語った。

さらに2001年にデビューした「KICK THE CAN CREW」については、RYO-Zは「KICKは3人とも違うグループだった。結構エリート集団」と、“別格”であることを強調。「ソロでやってたり、グループを他でやってる人たちがギュッと凄いところが集まったから、最初からライブもうまいし、ラップもうまい」と続けたが、自身らについて聞かれると、「RIPはゆっくり成長…時間をかけて」と笑いを誘っていた。