チャコットは、豊富なデザインのショッピングバッグが人気のブランド「Ball＆Chain（ボールアンドチェーン）」とのコラボレーションアイテムを、10月10日から全国で展開するチャコットのショップならびにチャコットオンラインショップにて数量限定で発売する。

人気のChacott×Ball＆Chaineコラボレーションから新デザインの「Cat Ballerina Collection」が登場する。同コレクションでは、「RaRa」・「LuLu」・「Reo」・「Luna」の4匹のCatバレリーナたちがオーケストラの演奏に合わせて舞台で優雅に踊る姿をデザインした。愛らしくもスタイリッシュな世界観が、バッグやポーチに華やぎを添える。

今回のラインアップは、ブランドの定番アイテムであるトートバッグやポーチに加え、それぞれのCatを刺繍したチャームポーチが新登場する。さらにチャコットオリジナルアイテムとして、バレエシューズをまとった衣装姿のCatバレリーナチャームもラインアップに加わる。チャームポーチと合わせてトートに付ければ、スタイリングをより一層引き立てる。

心くすぐる愛らしさと遊び心を纏った「Cat Collection」を、ぜひ楽しんでほしい考え。

新作デザインのテーマは「オーケストラの演奏にのせて舞台で優雅に踊る4匹のCatバレリーナ」。定番のトートバッグは持ち手のロープでフォルムを変えられ、その日のスタイルに合わせて楽しめる優れもの。その日のスタイルに合わせて多様な表情を楽しめる。新登場のチャームポーチは、リップやイヤホンなどバッグの中で迷子になりがちな小物をすっきり収納できる使いやすいサイズとなっている。お気に入りのCatバレリーナをトートバッグに付けて、ぜひ楽しんでほしいという。

チャコットだけのオリジナル商品「Catバレリーナチャーム」は、かわいらしい衣装とバレエシューズをまとった「RuRu」と「LaLa」がチャームになり、チャコット限定のオリジナルアイテムとして登場。ちょっとしたギフトにもぴったりとなっている。

［小売価格］

CａｔトートバッグL：6600円

CatトートバッグM：6050円

Catポーチ：4950円

Catポーチチャーム：5390円

Catポーチチャーム：3080円

（すべて税込）

［発売日］10月10日（金）

チャコット＝https://www.chacott-jp.com