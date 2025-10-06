郵船クルーズは、「飛鳥III」初となるクリスマスクルーズを華やかに演出するコンテンツが決定した。

優雅な空間と心温まるおもてなしを融合させた「飛鳥III」至福のクリスマスクルーズは大阪、名古屋、横浜発で2025年12月2日から26日までの全8コース。今年のクリスマスシーズンに「飛鳥III」を彩るのは「ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン」。華やかなディスプレイが織りなす洗練された美しさで、船内をラグジュアリーな空間に仕上げる。



「ビーフ・ウェリントン」イメージ

「飛鳥III」にある6つのレストランでは、クリスマス限定メニューを提供。飛鳥クルーズの世界一周クルーズで愛されてきた伝統の逸品「ビーフ・ウェリントン」が「飛鳥III」で初めて登場する。さらにティータイムにはシュトーレンやパネットーネをはじめとした「世界のクリスマススイーツビュッフェ」を開催する（提供レストラン「ビーフ・ウェリントン」：フォーシーズン・ダイニングルーム、エムスガーデン「世界のクリスマススイーツビュッフェ」：エムスガーデン）。

ナイトタイムには、煌めく映像とダンス、音楽で魅せる「白A」によるオリジナルパフォーミングアーツ「Dancing Illumination」がこの季節限定で登場するほか、ジャズライブを開催し、心満たす華やかな時間を演出する。

今年のクリスマスは、煌めく星々と穏やかな海の彼方に広がる幻想的な景色の中、「飛鳥III」で心温まる贅沢な時間を過ごしてほしい考え。

［飛鳥IIIクリスマスクルーズ 2025 概要］

期間・コース全8コース

Xmas 大阪発着 高知クルーズ：12月2日（火）発4日間

Xmas 大阪発着 ウィークエンドクルーズ：12月5日（金）発4日間

Xmas 大阪発 新宮・名古屋クルーズ：12月8日（月）発4日間

Xmas 名古屋発着 ウィークエンドクルーズ：12月11日（木）発4日間

Xmas 名古屋発着 小松島クルーズ：12月14日（日）発4日間

Xmas 名古屋発 清水・横浜クルーズ：12月17日（水）発4日間

Xmas 横浜発着 ウィークエンドクルーズ：12月20日（土）発4日間

Xmas 横浜発着 四日市クルーズ：12月23日（火）発4日間

郵船クルーズ＝https://www.asukacruise.co.jp