ザ ロイヤルパークホテル 東京羽田は、10月3日からクリスマス宿泊プランの予約受付を開始した。クリスマス期間中はホテルエントランスに高さ約4.5mのクリスマスツリーを飾るなど、訪れる消費者の目を楽しませる装飾も行う。

「羽田空港で過ごすクリスマス クリスマスディナーコース付宿泊プラン」では、特別な夜を期間限定のクリスマスディナーコースとともに楽しむ宿泊プラン。全面ガラス窓の開放的な「レストラン＆バー テイルウィンド」で食事の後は、空港の展望デッキから眺める聖夜の夜景や、国際空港ならではの独特な雰囲気の空間を散策するなど、宿泊するからこそ体験できるひとときを過ごせる。



部屋に届けられるスパークリングワインとクリスマスケーキ

「羽田空港で過ごすクリスマス スパークリングワイン＆クリスマスケーキ付宿泊プラン」では、空港の展望デッキから滑走路と飛行機が織りなすイルミネーションを楽しんだ後は部屋で二人だけの贅沢な時間を楽しめるように、部屋へスパークリングワインとクリスマスケーキを届ける。

「レストラン＆バー テイルウィンド」では、期間限定のクリスマスディナーコースを用意する。家族や恋人など大切な人と、シェフが腕を振るう料理を心ゆくまで堪能してほしい考え。

［羽田空港で過ごすクリスマス クリスマスディナーコース付宿泊プラン概要］

宿泊期間：12月21日（日）〜12月25日（木）

料金：1室2名利用時 1名料金

プレミアムダブル（18.4平米）2万4750円〜

プレミアムスーペリアツイン（24.8平米）：2万6350円〜

プレミアムデラックスツイン（28.7平米）：3万800円〜

プラン料金に含まれる内容：

「レストラン＆バー テイルウィンド」でのクリスマスディナーコース

「レストラン＆バー テイルウィンド」での朝食

「レストラン＆バー テイルウィンド」プレミアムフロア限定メニューからワンドリンクサービス

［羽田空港で過ごすクリスマス スパークリングワイン＆クリスマスケーキ付宿泊プラン 概要］

宿泊期間：12月21日(日)〜12月25日(木）

料金：1室2名利用時

1名料金 ダブル（18.4平米）1万9850円〜

コンフォートダブル／スーペリアツイン（24.8平米）：2万1450円〜

デラックスツイン（28.7平米）：2万4000 円〜

プラン料金に含まれる内容：スパークリングワイン（フルボトル）1本およびクリスマスケーキ（直径約10cm）

クリスマスディナーコース

期間：12月20日（土）〜12月25日（木）

時間：17:00〜22:00（L.O.20:00）120分制

店舗：「レストラン＆バー テイルウィンド」

料金：一人7000円

予約・問合せ：03−6830−1101（6:00〜21:00）※要予約

ザ ロイヤルパークホテル 東京羽田＝https://www.royalparkhotels.co.jp/the/tokyohaneda/