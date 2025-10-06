佐々木朗希の10月＝「Roktober」 ドジャースの新クローザー誕生で造語もできた「ロウキは進化して戻ってきた」
評価が急上昇で「Roktober」の造語が生まれつつある佐々木朗希(C)Getty Images
新クローザーとともに、造語も誕生だ。
ドジャースは現地時間10月4日、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に5-3で先勝。ポストシーズン初登板初先発で6回3失点と粘った大谷翔平が勝利投手に。そして、痺れる2点差の最終回を締めた佐々木朗希が日米通じてプロ初セーブを挙げた。
【動画】最後も100マイル！佐々木朗希のプロ初セーブの瞬間をチェック
右肩のインピンジメント症候群に悩まされ、球速低下が心配された頃の姿はもう見られない。リリーフで復帰以降は、ストレートは常時160キロ台。ポストシーズンに入ってからは、9回を任され、2登板ともに無四球の無失点投球だ。そんな佐々木を巡っては、「Roktober」（朗希の10月）という造語も生まれた。
きっかけは地元メディア「Dodger Blue」の公式Xとされている。現地9月24日の敵地ダイヤモンドバックス戦の7回に佐々木は復帰後の初登板を初救援で果たした。結果は三者凡退の無失点2奪三振。完璧なパフォーマンスを見せ、同メディアは「Roktober is coming」（ロウキの10月がやって来るぞ）とポストした。
添付した画像は老紳士が両手を広げ、「ABSOLUTE CINEMA」という文字を掲載。「とんでもない名作だ！」「神がかってる！」といった意味に受け取れる。
この時点では1度のリリーフ登板のみで、懐疑的な見方が多かったが、快投を積み重ねていることで状況は、変わりつつある。SNS上では「#roktober」「#ROKTOBER」とハッシュタグを付けるユーザーが増え、「ササキは私たちのクローザーだ」「ロウキは進化して戻ってきた」などと喜んでいる。
また、米メディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者も自身のXで、現地4日のフィリーズ戦直後に「ロウキ・ササキのキャリア初セーブが、ドジャースの勝利を締めくくりました。Roktoberが到来したかもしれません」と投稿した。
急上昇の評価。この先も「0」を積み重ねる度に、「Roktober」は、さらなる広がりを見せていくだろう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]