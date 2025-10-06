佐々木朗希の10月＝「Roktober」　ドジャースの新クローザー誕生で造語もできた「ロウキは進化して戻ってきた」

評価が急上昇で「Roktober」の造語が生まれつつある佐々木朗希(C)Getty Images

新クローザーとともに、造語も誕生だ。

ドジャースは現地時間10月4日、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に5-3で先勝。ポストシーズン初登板初先発で6回3失点と粘った大谷翔平が勝利投手に。そして、痺れる2点差の最終回を締めた佐々木朗希が日米通じてプロ初セーブを挙げた。

【動画】最後も100マイル！佐々木朗希のプロ初セーブの瞬間をチェック

右肩のインピンジメント症候群に悩まされ、球速低下が心配された頃の姿はもう見られない。リリーフで復帰以降は、ストレートは常時160キロ台。ポストシーズンに入ってからは、9回を任され、2登板ともに無四球の無失点投球だ。そんな佐々木を巡っては、「Roktober」（朗希の10月）という造語も生まれた。

きっかけは地元メディア「Dodger Blue」の公式Xとされている。現地9月24日の敵地ダイヤモンドバックス戦の7回に佐々木は復帰後の初登板を初救援で果たした。結果は三者凡退の無失点2奪三振。完璧なパフォーマンスを見せ、同メディアは「Roktober is coming」（ロウキの10月がやって来るぞ）とポストした。

添付した画像は老紳士が両手を広げ、「ABSOLUTE CINEMA」という文字を掲載。「とんでもない名作だ！」「神がかってる！」といった意味に受け取れる。