うお座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月6日〜10月12日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。
分かりやすくアピール。
うお座生まれはフィーリングで伝える、つながるのが得意。
でも、今週は、ニュアンスを分かってもらえないでしょう。ちょっと面倒な気がしてもサンプルのように“物”を用意したほうが、話がまとまりやすくなります。
同様に、見た目でも判断されやすくなっているので、カジュアルなコーディネートよりも、カッチリとしたジャケットやシャツ、革靴的な武装が有効に。退屈に感じても、常識やマナーを守り、定石、定番を押さえていく手堅さで乗り切りましょう。
週末は、家族と過ごすと実りある時間が実現します。
愛も、かけたお金がモノを言うはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）見える化がテーマ。
分かりやすくアピール。
うお座生まれはフィーリングで伝える、つながるのが得意。
でも、今週は、ニュアンスを分かってもらえないでしょう。ちょっと面倒な気がしてもサンプルのように“物”を用意したほうが、話がまとまりやすくなります。
同様に、見た目でも判断されやすくなっているので、カジュアルなコーディネートよりも、カッチリとしたジャケットやシャツ、革靴的な武装が有効に。退屈に感じても、常識やマナーを守り、定石、定番を押さえていく手堅さで乗り切りましょう。
週末は、家族と過ごすと実りある時間が実現します。
愛も、かけたお金がモノを言うはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)