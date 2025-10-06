【今週の運勢】2025年10月第2週の「うお座（魚座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

見える化がテーマ。
分かりやすくアピール。

うお座生まれはフィーリングで伝える、つながるのが得意。

でも、今週は、ニュアンスを分かってもらえないでしょう。ちょっと面倒な気がしてもサンプルのように“物”を用意したほうが、話がまとまりやすくなります。

同様に、見た目でも判断されやすくなっているので、カジュアルなコーディネートよりも、カッチリとしたジャケットやシャツ、革靴的な武装が有効に。退屈に感じても、常識やマナーを守り、定石、定番を押さえていく手堅さで乗り切りましょう。

週末は、家族と過ごすと実りある時間が実現します。

愛も、かけたお金がモノを言うはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)