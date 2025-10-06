「太ももがスースーする」Cocomi、ミニスカ姿で長過ぎる圧巻美脚を披露！ 「ドキドキしますね」
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは10月5日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚を披露しました。
【写真】Cocomiの超絶美脚
この投稿には、記事執筆時点の6日現在で3万1000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「ほぼ毎日ジーンズなのでドキドキ」Cocomiさんは「今年の秋はスカート履こうかな、なんて思い、勢いで買ってしまいました。太ももがスースーする。。。でも可愛い。。。 ほぼ毎日ジーンズなのでドキドキしますね」とつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目に購入したミニスカートを履いた姿を載せました。露出した脚の長さが際立っています。
「161cm」のミニスカコーデ9月6日の投稿でもミニスカート姿を披露したCocomiさん。「161cm」と身長も明かしていますが、スタイル抜群です。今後の投稿にも期待したいですね。
