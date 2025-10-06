モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは10月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカートから圧巻の美脚を披露しました。（サムネイル画像出典：Cocomiさん公式Instagramより）

【写真】Cocomiの超絶美脚

「ほぼ毎日ジーンズなのでドキドキ」

Cocomiさんは「今年の秋はスカート履こうかな、なんて思い、勢いで買ってしまいました。太ももがスースーする。。。でも可愛い。。。 ほぼ毎日ジーンズなのでドキドキしますね」とつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目に購入したミニスカートを履いた姿を載せました。露出した脚の長さが際立っています。

この投稿には、記事執筆時点の6日現在で3万1000件を超える「いいね！」が寄せられています。

「161cm」のミニスカコーデ

9月6日の投稿でもミニスカート姿を披露したCocomiさん。「161cm」と身長も明かしていますが、スタイル抜群です。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)