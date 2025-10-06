みずがめ座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月6日〜10月12日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。
無理なくバージョンアップ！
ツキはあなたの味方。
何をしてもスムーズに動けるし、望みがかないやすい1週間です。よいひらめきやアイデアにも恵まれて、「次はアレをやってみようかな？」的な未来のイメージがまとまりやすいでしょう。
今週は、プラスαの発想で、付け足していくといいみたい。ランチにデザートをつけちゃう個人的なお楽しみから、仕事でひそかにプランBを仕込んでおく野心まで、思い付きを行動に移していくと期待以上の結果が得られるはず。
社交は、秘密厳守で。いくら口止めしても、あなたが漏らしたら、そこから広がると心得て。
愛は、急な誘いが好評です。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
