【今週の運勢】2025年10月第2週の「みずがめ座（水瓶座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

ちょい足しで、
無理なくバージョンアップ！

ツキはあなたの味方。

何をしてもスムーズに動けるし、望みがかないやすい1週間です。よいひらめきやアイデアにも恵まれて、「次はアレをやってみようかな？」的な未来のイメージがまとまりやすいでしょう。

今週は、プラスαの発想で、付け足していくといいみたい。ランチにデザートをつけちゃう個人的なお楽しみから、仕事でひそかにプランBを仕込んでおく野心まで、思い付きを行動に移していくと期待以上の結果が得られるはず。

社交は、秘密厳守で。いくら口止めしても、あなたが漏らしたら、そこから広がると心得て。

愛は、急な誘いが好評です。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)