妊娠・出産で30kg増えて産後には体重が80kgに→そこから5カ月で20kgの減量に成功 ゆうこすが産後太りを克服した方法とは 『ダマってられない女たち season2』
ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#5が3日に配信された。
『ダマってられない女たち season2』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○ゆうこすの出産と子育てに密着
番組では、元HKT48で、現在は実業家としても活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子の出産と子育てに密着した。
ゆうこすは、妊娠・出産で体重が30kg増え、産後には80kgに達したことを告白。そこからわずか5カ月で20kgの減量に成功した裏側には、夫であるアーティスト・たなかの徹底したサポートがあった。
夫から栄養管理アプリ「あすけん」を勧められ、「炭水化物を取らないと脂肪が燃焼しない」などといった正しい知識を学び、健康的な食事改善で産後太りを克服したと明かしていた。
【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。
『ダマってられない女たち season2』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
