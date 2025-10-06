「第4回 青龍シリーズアワード」

老若男女を問わず支持を集め、2025年上半期の韓ドラ界を沸かせたNetflixシリーズ「おつかれさま」。

中でも、主人公カップルの青春時代を演じたIU＆パク・ボゴムの"ケミ"への反響が大きく、特にボゴムは、10月11日(土)の韓国・ソウル公演でフィナーレを飾るファンミーティングツアー「PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]」が世界14都市で催されるなど、ワールドワイドな人気は高まる一方だ。

そんなボゴムの人気ぶりはもとより、「おつかれさま」が高く評価されたアワードが、「第4回青龍シリーズアワード」授賞式(韓国放送日：2025年7月18日)だ。

10月11日(土)にKBS Worldにて日本初放送される同アワードは、NetflixやDisney+ (ディズニープラス)、Coupang Play、Kakao TVなどインターネット経由の配信サービス(OTT)で公開されたオリジナルシリーズ作品を対象とした授賞式。世界規模のヒットを連発する韓国のOTT市場の活況ぶりを象徴するかのように、トップスターが一堂に会する華やかなイベントとなった。

今年の主役はやはり「おつかれさま」。栄えある大賞を受賞した他、主人公のエスンとその娘クムミョンの2役を演じたIUが主演女優賞、エスンの母を演じたヨム・ヘランが助演女優賞をそれぞれ獲得。また、ファン投票で決まる人気スター賞には、IUとエスンの夫・グァンシクを演じたボゴムがそろって受賞するなど、作品の人気ぶりが受賞結果にもしっかりと現れた。

IUは前年に同賞を受賞したパク・ボヨンから主演女優賞のトロフィーを渡され、少し動揺したように声を震わせながら「私の人生で一番の誇りになりそうな作品です」とスピーチ。そして、その姿を嬉しそうにスマホで撮影するボゴムの姿も...。エスンとグァンシクさながらの、2人の仲の良さが何とも微笑ましい。

一方、人気スター賞を獲得したボゴムは超ゴキゲン。受賞した4人の中で最初に名前を呼ばれると、満面の笑顔でカメラに投げキッスを贈り、軽快な足取りで壇上へ。「ファンの方々の投票と愛のおかげで人気スター賞を頂くことになりました。惜しみない応援と愛をくださったファンの皆さんに感謝します。幸せな1年を過ごしています」と誠実な言葉で感謝を伝え、熱い注目に応えた。

ちなみに今年の人気スター賞の受賞者は、ボゴムとIUのほか、「善意の競争」で天才少女を演じたGirl's Day出身のイ・ヘリ、「良いが悪い、ドンジェ」で憎めない検事を好演したイ・ジュニョクの4名。ところが「おつかれさま」に出演しているイ・ジュニョンが名前を聞き間違えて登壇してしまうというハプニングも...。間違いに気づいたジュニョンが慌てて壇上から降り、その場でジュニョクとハグを交わすという名(珍？)場面に、場内からも自然と笑いと大きな拍手が沸き起こっていた。

そんな今回、「おつかれさま」と賞を分け合ったのが、ドラマ部門の最優秀作品賞、主演男優賞(チュ・ジフン)、新人男優賞(チュ・ヨンウ)を獲得した「トラウマコード」。中でも、ジフンは「おつかれさま」のパク・ボゴム、「イカゲーム3」のイ・ビョンホンを抑えての受賞とあって、喜びで頭が真っ白になった様子。壇上のスピーチでも「ああ...何も思いつかないですね」と照れ笑いし、ふだんの飄々とした雰囲気とのギャップでファンの心を掴んでいた。

そして授賞式といえば、毎年趣向を凝らした祝賀公演も楽しみの一つだが、今回話題をさらったのはイム・シワンによるオープニングステージ。実はこのパフォーマンスは、前年に「少年時代」で主演男優賞を獲得したシワンが「もし機会があれば、喜んで出てダンスを踊ります」とスピーチしたことがきっかけで実現したもの。

シワンはステージ前で「イカゲーム」風の衣装に早替えし、「只今からゲームを開始します」のアナウンスを合図にダンスチャレンジを展開。最後は"脱落"を言い渡され、崩れ落ちつつポケットから「受賞スピーチは慎重に」と書いたメモを取り出すユニークな演出で、エンターテイナーぶりを見せつけた。

受賞は逃したものの、笑顔で惜しみない拍手を贈るイ・ビョンホンをはじめ、韓国を代表するトップスターが勢ぞろいした今回のアワード。受賞者たちの"素"が覗くスピーチにも注目しながら、華やかなステージを見返してみたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報【スカパー！】

第4回 青龍シリーズアワード

放送日時：2025年10月11日(土)15:00〜

チャンネル：KBS World

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ