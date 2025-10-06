やぎ座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月6日〜10月12日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。
考え方、感じ方を変えるチャンス。
やぎ座さんは、自己批判の天才です。
「最初からうまくいかないって分かっていた」「やっぱり誰からも愛されない」「肝心なところでしくじる」「運が悪い」的に、あらゆる不幸、失敗を自分のせいにしやすいのです。でも、本当にそうなのでしょうか？
思ったようにいかなかったとしても、それは、まとめないほうがいい話、ご縁だったのかも？ ネガティブなスパイラルに落ちかけたら、疑問を突き立てて。相性、必然、運気の変わり目まで責任は取れないもの。もっと自分を信じて味方になってあげましょう。
愛は、カラにこもらず、歩み寄りを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）転換期。
