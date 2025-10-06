【今週の運勢】2025年10月第2週の「いて座（射手座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

数打てば当たる時。
手数を惜しまずに。

理想と現実のせめぎ合い。

本音を言えば、一発でかっこよく決めたいのです。「さすが」と褒められたいのです。でも、同時に、かすかに劣化も感じているはず。ブランクがあるから昔ほどうまくやれないかも。恥をかくくらいなら、適当にごまかして何もしない方がいい気がすると。

メンツを守りたい気持ちはよく分かりますが、ここでパスしてしまうと、もう一生「やらないこと」になってしまうのでは？

発想を変えて、鈍ったカンを取り戻すチャンスと割り切って。最初は圏外でも、どんどん成功率が高まり、周囲を驚嘆させることに。

愛も直球で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)