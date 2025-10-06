【オールスター後夜祭】有吉弘行、冒頭から異例の事態にブチギレ？「紳助さんだったら…ナメられている」
4日深夜放送のTBS系バラエティー『オールスター後夜祭’25秋』（深0：58）では、冒頭から異例の幕開けとなった。
【写真】まさか…冒頭から即帰宅となった芸人
出演者が全員そろっていないという緊急事態でのスタートとなったが、有吉弘行が「後夜祭なんですけど、現在、生放送始まりましたけど、この段階でまだきていない連中がたくさんいるということで。何なんでしょうね、ナメているんでしょうかね」とニヤリ。
高山一実が、その理由として「本来であれば、放送が始まる前に、スタッフさんが『移動してください』と伝えに行くのですが、今回はその呼び込みを行っておりません」と説明した。
有吉は「まともな社会人であれば、自分でちゃんと時間見て（スタジオに）入ってくるということですから。（来ていない芸人たちは）指示待ち人間。司会が紳助さんだったら、こんなことありませんからね。ナメられている」とピシャリ。そこで、スタジオ入りが最も遅く、席に座れなかった1人はそのまま帰宅するという「88席イス取りゲーム」が行われた。
次々と芸人たちが着席する中、惜しくもビリとなったのは、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎だった。有吉から「大崎、帰って！お前じゃ、持たないよ（笑）」とあしらわれ、早々に帰宅していた。
