映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブBloom Garden Party』2026年春に公開 5th ライブツアー写真到着
映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が、2026年春に公開予定であることが発表された。また、4日、5日の2日間、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、5th ライブツアー初日となる“ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 5th Live Tour 〜4Pair Power Spread!!!!〜“みらくらぱーく！ presents Heart Stage cross Bloom Days Extra 〜Fes×ReC：LIVE〜公演が開催され、この公演のライブレポート、写真、ライブ映像が公開された。
【ライブ写真】すげぇ…衣装の気合いが違う！5th ライブツアー公演の様子
あわせて105期スクールアイドルクラブ全員でイベント「Bloom Garden Party」の準備に奮闘する姿が、本編同様の3Dアニメーションで描かれたティザービジュアルも公開となった。
到着した公式ライブレポートは、今回の東京会場ではみらくらぱーく！を中心に据えた構成でライブが展開。また2025年9月に『リンクラ』で配信された活動記録105期第6話「未来への花」と連動したバーチャルライブも組み込まれた。蓮ノ空のライブの魅力が新たに開花した本公演よりDay.１の模様をレポート。
最初は花帆たちのパフォーマンスから！ 「Fes×ReC：LIVE 〜Bloom Days Extra〜」本公演は、ステージ上の透過スクリーンに映したバーチャルライブ映像に、照明などの生演出を加えて届けるFes×ReC：LIVE から幕を開けた。スクリーン内にずらっと登場し、まるで実際にステージに立っているかのように見える105期蓮ノ空のメンバーから、今回の「Fes×ReC：LIVE 〜Bloom Days Extra〜」は、すべて新録の初披露曲であることが伝えられると、客席から大きな歓声があがった。
さっそく始まった1曲目は、日野下花帆＆百生吟子のユニット・スリーズブーケによる、さわやかでキュートなラブソング「フルーツパンチ」。続く村野さやか＆徒町小鈴のユニット・DOLLCHESTRA の「太陽であれ！」は、小鈴のポジティブさが前面に出た楽曲で、曲の中盤には客席にクラップを促しつつ、キレあるダンスで会場を盛り上げた。3曲目は、子猫がじゃれているようなパフォーマンスが印象的な、大沢瑠璃乃＆安養寺姫芽のユニット・みらくらぱーく！の「ニャオシグニャル」。続いてセラス柳田リリエンフェルト＆桂城泉のユニット・Edel Note による、ドラマティックな「片翼のトリバガ」が披露された。そして最後の5 曲目は、地元・金沢の伝統を伝えたい吟子の想いが込められた完全初公開の新曲「一生（ひとよ）に夢が咲くように」を8 人全員でパフォーマンス。
バックモニターに映る花畑やメンバー達が“立つ”スクリーンには、『リンクラ』内で開催されたユーザー参加型イベントによって贈られた“ジュエルフラワー”で彩られ、壮大な曲調と幻想的な雰囲気に圧巻された。
「Fes×ReC：LIVE 〜Bloom Days Extra〜」後は、いよいよライブ本編へ。アタック映像が流れた後に、105 期蓮ノ空のキャスト陣8 名が「Dream Believers」衣装姿でステージに登場！ 楡井希実（日野下花帆役）、野中ここな（村野さやか役）、菅叶和（大沢瑠璃乃役）、櫻井陽菜（百生吟子役）、葉山風花（徒町小鈴役）、来栖りん（安養寺姫芽役）、三宅美羽（セラス柳田リリエンフェルト役）、進藤あまね（桂城泉役）が、蓮ノ空で歌い継がれている「Dream Believers（105 期Ver.）」を歌い上げる。
続く2曲目では、みらくらぱーく！の「ノンフィクションヒーローショー」を、なんと8人全員で披露！ ステージを縦横無尽に走り回ったり、大人数だからこそできるダンス
パフォーマンスの楽しさに、曲が終わった後もしばらく歓声が続いていた。
MCで、蓮ノ空の中でも1番楽しさを追求しているみらくらぱーく！が主導するライブであることが改めて明かされた後、105 期みらくらぱーく！のストーリーダイジェスト映像を挟み、ユニットパートへ！
トップバッターは、もちろんみらくらぱーく！の2 人。4 月のFes×LIVE 曲「WAWO!」、6月のFes×LIVE 曲「BLAST!!」と2曲を愛らしくも元気いっぱいに披露。さらに、瑠璃乃＆姫芽の2 人による「ド！ド！ド！（105期Ver.）」（Day.2 は「みらくりえーしょん（105期Ver.）」）を初披露。この春卒業した102期生・藤島 慈のパートを瑠璃乃が受け継ぎ、元の瑠璃乃パートは姫芽が歌う新たな形の「ド！ド！ド！」に会場全体が揺れた。続くスリーズブーケ、DOLLCHESTRA、Edel Noteも、それぞれ4月＆6月のFes×LIVE で披露した2曲を歌い、この105期だからこそ見せられるパフォーマンスで会場を大いに盛り上げた。
幕間映像で最上級生の花帆＆さやか＆瑠璃乃が、“蓮ノ三連華”と自らを名付け、絆を深めた6月のストーリーダイジェストを観た後は、6月のFes×LIVE で多くのファンの心を揺さぶったロック調の全員曲「アイドゥーミー！」をステージ上で再現！ パワフルな歌声と一体感があるフォーメーションダンスに会場は熱を帯びていく。
続けて8月のFes×LIVE で歌った夏ソング5 曲も披露。座りポーズから始まるDOLLCHESTRA の「ブルウモーメント」は、2人のハーモニーがさわやかな朝を感じさせる。タオルを回しながら歌うみらくらぱーく！の「Very! Very! COCO 夏っ」は、夏の弾け感が満載。
Edel Noteの「フュージョンクラスト」は泉自身を表現した曲で、気持ちがグッと入った歌声や表情に惹き込まれる。スリーズブーケの「可惜夜花火」はジャジーな曲調に合わせた、少し大人びたダンスで魅了。そして最後は、コールも楽しい「夏めきペイン（105 期Ver.）」で盛り上がった。
DOLLCHESTRA が歌い出し、思わぬセットリストに会場中からどよめきの声があがった。続いてEdel Note が「ハクチューアラモード」を、スリーズブーケが「マハラジャンボリーII」をそれぞれカバーした。
そして最後は、本家本元のみらくらぱーく！が新衣装姿で登場！ 「ニャオシグニャル」など3曲を歌い、会場中を最強で最高の楽しさで包みこんだ。その後のMCでは、このカバー企画がみらくらぱーく！のリクエストで実現したこと。そしてどのユニットも、楽しみながらも真剣にみらくらぱーく！の曲に向き合っていたことが明かされ、客席からも和やかな笑い声があがった。最後は「永遠のEuphoria（105期Ver.）」を8人で歌い、ライブ本編が終了した。
アンコールは「On your mark（105期Ver.）」からスタート！ イントロで透過スクリーンに花帆たち8人のシルエットが映し出された後、キャスト8人が姿を見せ、力強いパフォーマンスを繰り広げた。
1人1人がライブの感想や今後の意気込みを語った後は、トロッコに乗り込んで「STEP UP!（105期Ver.）」「とーひょー☆スター！」を歌いながら会場を回り、観客たちとコミュニケーションをとっていた。ステージに戻ってきた８人が最後に披露したのは、105期蓮ノ空が初めてリリースしたミニアルバムに収録されている「Hello, new dream!」。いつも新しいドキドキを届ける105 期蓮ノ空を象徴する１曲だと改めて感じた。
