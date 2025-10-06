日本で実写化するとしたら「アリエル」を演じてほしい俳優ランキング！ 「広瀬すず」を抑えたのは？
All About ニュース編集部は8月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「ディズニープリンセスの実写化」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「日本で実写化するとしたら『アリエル』を演じてほしい俳優」ランキングを紹介します。
アリエルは、映画『リトル・マーメイド』に登場する主人公。赤い髪の毛が特徴的で、好奇心と感情表現が豊かな人魚です。
3位：広瀬すず／27票
3位には、広瀬すずさんがランクイン。
今や日本を代表する俳優の広瀬さんは、アリエルの自由で明るい性格を体現できる人物。代表作の1つでもある実写映画『ちはやふる』シリーズでは全作品において主演を務め、2025年の夏ドラマ『ちはやふる―めぐり―』（日本テレビ系）にも出演しています。
回答者からは、「可愛らしく自由なイメージが合っている」（40代女性／岩手県）、「アリエルの行動力があるところにぴったり」（20代女性／千葉県）、「活発で若々しく、冒険心あふれる役に合う」（30代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
2位：橋本環奈／28票
2位は、橋本環奈さんでした。
愛らしいルックスと演技力が光る橋本さんは、好奇心旺盛なアリエル役に最適。アイドル時代には「1000年に1人の美少女」として大きな話題を呼び、過去には『午前0時、キスしに来てよ』などの実写映画に出演しています。
アンケートでは、「キラキラした瞳と愛嬌のある表情が海のプリンセス感」（20代男性／岡山県）、「ぱっちりした目、かわいらしい感じが合っている」（30代女性／滋賀県）、「ぱっと華やぐ可愛さがあり、元気なアリエル像にぴったり」（30代男性／鳥取県）といった理由があがりました。
1位：今田美桜／30票
1位に輝いたのは、今田美桜さんです。
晴れやかな笑顔で周囲を明るくする今田さんは、アリエルのキャラクターにピッタリ。これまで複数の実写映画にも出演しており、『東京リベンジャーズ』シリーズや『わたしの幸せな結婚』などが挙げられます。
回答者からは、「赤髪も似合いそう」（30代男性／宮城県）、「芯があって好奇心旺盛な感じが似ていると思うからです」（60代男性／愛知県）、「海で遊んでいる姿がイメージ出来るので」（30代女性／東京都）、「アリエルの天真爛漫なところや子供っぽいところが今田美桜の見た目や表情に合うと思いました」（20代女性／神奈川県）などのコメントが寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
