さそり座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月6日〜10月12日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。
コントロール。
細かく気が回る1週間です。
それだけに、週明けはあれもこれもやらなくちゃ！ 念のため聞いておかなくちゃ！で、忙しいかも。でも、気掛かりを1つずつ潰していくことで、どんどん精度が上がっていくし、人にお願いしたことは期待以上の成果で実現していくし、苦労がすぐに報われるでしょう。
また、「もう少し、知りたい」「勉強しておこう」は、すぐに実行に移して。想像よりも早く知識や技術の出番が来るはず。
オフは、体のメンテナンスに力を入れて。前から気になっていた整体に行くと、隠れたゴッドハンドを引き当てることも。
愛は、傾聴を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）根回し＆微調整で、
コントロール。
細かく気が回る1週間です。
それだけに、週明けはあれもこれもやらなくちゃ！ 念のため聞いておかなくちゃ！で、忙しいかも。でも、気掛かりを1つずつ潰していくことで、どんどん精度が上がっていくし、人にお願いしたことは期待以上の成果で実現していくし、苦労がすぐに報われるでしょう。
また、「もう少し、知りたい」「勉強しておこう」は、すぐに実行に移して。想像よりも早く知識や技術の出番が来るはず。
オフは、体のメンテナンスに力を入れて。前から気になっていた整体に行くと、隠れたゴッドハンドを引き当てることも。
愛は、傾聴を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)