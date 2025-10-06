【今週の運勢】2025年10月第2週の「さそり座（蠍座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

根回し＆微調整で、
コントロール。

細かく気が回る1週間です。

それだけに、週明けはあれもこれもやらなくちゃ！ 念のため聞いておかなくちゃ！で、忙しいかも。でも、気掛かりを1つずつ潰していくことで、どんどん精度が上がっていくし、人にお願いしたことは期待以上の成果で実現していくし、苦労がすぐに報われるでしょう。

また、「もう少し、知りたい」「勉強しておこう」は、すぐに実行に移して。想像よりも早く知識や技術の出番が来るはず。

オフは、体のメンテナンスに力を入れて。前から気になっていた整体に行くと、隠れたゴッドハンドを引き当てることも。

愛は、傾聴を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)