5日、お笑い芸人の森三中・大島美幸（45）とガンバレルーヤのよしこ（34）、まひる（32）で結成された音楽ユニット・MyM（マイムー）の新曲リリース記念イベントが都内で行われ、メンバー3人が登場した。

【映像】ファンにおまんじゅうを手渡しするMyMメンバー

新曲のタイトル『おまんじゅうこわい』にちなみ、3人は和菓子店の店頭に立ち、集まったファンにおまんじゅうを手渡した。

よしこ「すごく楽しかったです。おまんじゅうを渡すのもちょっと緊張したんですけど、今日はベテランパートがおられたので」

大島「誰がベテランパートや！」

よしこ「安心してお仕事できました」

大島「そうですね、もう25年近く働いているので、大体分かります。1人でも全然レジ締めとかできます！」

今回リリースされる新曲は、MyMの3人が作詞にも参加している。MyM初となる恋愛ソングの制作には苦労もあったそうだ。

まひる「経験不足ですので我々」

よしこ「3人でひとりぐらいですね」

まひる「3人合わせてひとりというか美幸だけ」

大島「しかも結婚という、交際ゼロ日婚ということで、だから絞り出して『おまんじゅうこわい』を作りました。なのでそっちの方も聴いていただけたらなあと。絞り出したんだって」

よしこ「濃いの出ましたね」

（『ABEMA Morning』より）