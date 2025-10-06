「BMSG」新グループSTARGLOW・RUI、父親の職業告白にスタジオ騒然 川島明「めちゃくちゃビッグ」「もちろん知っていますよ」
【モデルプレス＝2025/10/06】オーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」により新たに結成されたBMSG3組目のボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）のRUI（ルイ）とKANON（カノン）が4日放送のTBS系「夜明けのラヴィット！」（毎週土曜あさ5時45分〜）に出演。RUIが父親の職業について明かした。
【写真】RUI所属・デビュー控えるSTARGLOWがイケメン揃い
この日がバラエティ初出演だったRUIとKANON。司会でお笑いコンビ・麒麟の川島明から「特技というか歌とダンスはもちろんですけど、それ以外で」と聞かれると「2人で野球が好きで」と返答。KANONは「大の巨人（読売ジャイアンツ）ファンなので」「中学野球部で」と語り「で、RUIは…」とRUIに話を振った。
RUIは「父が野球選手で川島慶三って言うんですけど」と元プロ野球選手で現在はオリックス・バファローズで一軍打撃コーチを務める川島慶三であると明かすとスタジオから驚きの声が続出。川島は「川島？いやいやいや…めちゃくちゃビッグ…えっ！すみませんでした！」と頭を下げ「もちろん知っていますよ」と興奮していた。
川島から「（名前は）その塁ですか？」と聞かれたRUIは「そうです。その塁です」と自身の名前が野球の由来が専門用語からきていると告白。するとお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政は「やっぱ野球好きなやつって野球みたいな名前付ける」と笑いを誘い、川島から「野球好きなやつやない、プロやぞ」とツッコまれていた。（modelpress編集部）
◆STARGLOWルイ、父親は元プロ野球選手の川島慶三
◆STARGLOW・RUI、名前の由来も明かす
