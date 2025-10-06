バーガーキング(R)と大人気マンガ『カグラバチ』がコラボ！特製スモーキーマヨソースを使用した本格バーガー「フレームスモーク」セット3種新発売！外薗健先生描き下ろしアクリルキーホルダーが必ず貰える（全3種）