·ÝÎò31Ç¯¡¢¥À¥¤¥Î¥¸¤Î¤¤¤Þ¡Ä1²ó¤Î±Ä¶È¤¬40Ëü±ß¡ª¶Ã¤¤ÎÉû¶È
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·㊙Êó¹ð¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¡£10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉû¶È·Ý¿ÍÂç½¸·ëSP¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û·ÝÎò31Ç¯¡¢¥À¥¤¥Î¥¸¤Î¤¤¤Þ¡Ä1²ó¤Î±Ä¶È¤¬40Ëü±ß¡ª¶Ã¤¤ÎÉû¶È¡õ¥Ò¥âÀ¸³è¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤¿°ìÈ¯²°·Ý¿Í
·ÝÎò31Ç¯¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤¬¤éÉû¶È¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó·Ý¿Í¡¦¥À¥¤¥Î¥¸¡ÊÂçÃÏÍÎÊå¡¢ÂçÃ«¥Î¥ÖÉ§¡Ë¡£ÂçÃÏ¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¡ÖÀ¤³¦¥¨¥¢¥®¥¿¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤Ç2Ï¢ÇÆ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Ç®ÇÈ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¥à¥·¡¦Ä¹Ã«Àî½ÓÊå¤Î¥¨¥¢Ç®ÇÈ¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¥¨¥¢¥®¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥Î¥¸¤ÏºÇ¶á¤¢¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÊ¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¤Î2¿Í¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶å½£¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤È50ºÐ¤òµ¡¤ËU¥¿¡¼¥ó¡£ÂçÃ«¤Ï²È¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÃÏ¤ÏÍ§¿Í¤Î²È¤Ëµï¸õ¤È¤·¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¸µ¡¹²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê2¿Í¤Ï¡¢20Ç¯¶á¤¯¡ÖDJ¥À¥¤¥Î¥¸¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£DJ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ½Ð¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¼¡¡¹¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¡£¤ªº×¤ê¤ä´ë¶È¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢1²ó¤Î±Ä¶È¤Ç40Ëü±ß²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂçÃ«¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ÎÈ¾¿ô¤ò³°¹ñ¿Í¤¬Àê¤á¤ëÎ©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤Ç¡¢8Ç¯¶á¤¯Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤ÇÀ¤³¦¤Î¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£80Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Î²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê³ØÀ¸¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤¬¡¢ÌÀÆüÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÏÃ¤òÈäÏª¡ª ÂçÃ«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç1ÈÖ¥¥Ã¥¯¤Î²»¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÏÊì²»¤¬¡Ö¤¢¡×¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î¿åÌîÎÉ¼ù¤Ï¶Ê¤òºî¤ë»þ¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Æ±¤¸¤³¤È¤ò50Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºî»ì²È¤Î¾¾ËÜÎ´¤Ç¡¢¡ÖÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¶Ê¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢ÀÖ¿§¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¶Ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·ÝÎò31Ç¯¡¢¥À¥¤¥Î¥¸¤Î¤¤¤Þ¡Ä1²ó¤Î±Ä¶È¤¬40Ëü±ß¡ª¶Ã¤¤ÎÉû¶È¡õ¥Ò¥âÀ¸³è¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤¿°ìÈ¯²°·Ý¿Í
·ÝÎò31Ç¯¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤¬¤éÉû¶È¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó·Ý¿Í¡¦¥À¥¤¥Î¥¸¡ÊÂçÃÏÍÎÊå¡¢ÂçÃ«¥Î¥ÖÉ§¡Ë¡£ÂçÃÏ¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¡ÖÀ¤³¦¥¨¥¢¥®¥¿¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤Ç2Ï¢ÇÆ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Ç®ÇÈ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¥à¥·¡¦Ä¹Ã«Àî½ÓÊå¤Î¥¨¥¢Ç®ÇÈ¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¥¨¥¢¥®¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥Î¥¸¤ÏºÇ¶á¤¢¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÊ¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¤Î2¿Í¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶å½£¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤È50ºÐ¤òµ¡¤ËU¥¿¡¼¥ó¡£ÂçÃ«¤Ï²È¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÃÏ¤ÏÍ§¿Í¤Î²È¤Ëµï¸õ¤È¤·¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤¬¡¢ÌÀÆüÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÏÃ¤òÈäÏª¡ª ÂçÃ«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç1ÈÖ¥¥Ã¥¯¤Î²»¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÏÊì²»¤¬¡Ö¤¢¡×¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î¿åÌîÎÉ¼ù¤Ï¶Ê¤òºî¤ë»þ¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Æ±¤¸¤³¤È¤ò50Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºî»ì²È¤Î¾¾ËÜÎ´¤Ç¡¢¡ÖÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¶Ê¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢ÀÖ¿§¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¶Ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£