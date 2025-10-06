9月29日から放送開始の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）のヒロインに抜擢された俳優・高石あかり（※高ははしご高）。『ばけばけ』は今までの朝ドラにはない、独特の雰囲気を持った作品として注目が集まっている。高石は「『ばけばけ』は攻めた作品になると思う」と話す。ヒロインの彼女に初めての朝ドラの撮影に臨む心境を訊いた。（一部敬略称。前後編の前編）

トキの役柄は「自分と全く同じ」

大阪で行なわれている『ばけばけ』の撮影に合わせて、高石も生活拠点を東京から大阪に移した。めまぐるしいスピードで進行する濃密な撮影の日々に、充実した時間を過ごせていると笑って話す。

「もう撮影が折り返しているので、本当にあっという間という印象です。週単位のスケジュールで、月曜日にその週にやる全シーンの立ち稽古のリハーサルがあります。ここまで撮影期間が長い作品は初めてです。スタッフさん、俳優のみなさんと一丸になって楽しく時間を過ごしています」

高石は小泉八雲の妻・松野トキ役を演じる。高石にとってトキの役柄は「自分と全く同じ」と明かす。

「トキが口にする言葉が、驚くほど自分が思っていることばかりで。『恩返し』とか『幸せ』とか、そういった単語レベルから私が日々使うようなものばかりですし、『こうなったら私はこうするな』って思うことをトキがしているから不思議な気分です。

私は台本を読む時に、いつも自分を消して役の感情の流れで理解するようにしています。芝居でも"一歩引いて役で返す"という意識があります。普段演じる時は、例えばこの時は笑わないから自分も笑わないように意識して制御しているし、当たり前ですが、それは役であって自分ではない。

でも、トキの場合はトキという役で返しているけれど、自分でも返している感覚がある。自分の反応でもあるんです。だから役であっても、私が面白いと思ったものをそのまま笑っているし、私が嫌だなと思ったらそのまま嫌な空気が出しているし、出てしまっている。

この間も、私が『すみません』と言う台詞に対して、キャストさんが本当に撮影がストップしたと思って、お芝居が止まってしまうこともありました。必ずしもリアルさが全てというわけではありませんが、演じる時の身体の反応は『ばけばけ』が圧倒的にリアルな私に近いのだと思います」

「制作チームも『ばけばけ』みたい」

2025年は『御上先生』（TBS系）や『グラスハート』（Netflix）など、次々と話題作に出演している高石にとって、朝ドラへの出演は幼少の頃からの夢で悲願だった。

「マネージャーさんから、サプライズでオーディション結果の報告を受けました。手渡された手紙に書いてある『ヒロイン決定』の文字を見た瞬間に、記憶がないくらいの喜びで頭が真っ白になりました。

正直なことを言うと、今は放送が始まる前（取材当時）なので、朝ドラに出るということがまだ実感できていない部分もあります。確かに、撮影を通じて『ばけばけ』という作品には携わっていますが、それが歴史ある朝ドラの一員に加わっていることとは結びついていない。そんな時は、心の中にいる、夢を持ち始めた頃の幼少の自分が『朝ドラだよ』って語りかけてくれる。その言葉に支えられて、撮影に集中できています」

長期間の撮影で、キャスト同士の交流も盛んになっているという。

「松野家の仲がめちゃめちゃ良くて、おじいちゃん（松野勘右衛門、演・小日向文世）、お父さん（松野司之介、演・岡部たかし）、母（松野フミ、演・池脇千鶴）役の4人で話が盛り上がりますね。

松野家の4人に限らず、実は『普段、現場ではあまり喋らないけど、今回は自然と話したくなる』と思う方が集まっているのかもしれません。『ばけばけ』はめまぐるしく時代が変わる明治の世に馴染めていない人たちのお話でもあるので、そういう意味では制作チーム自体が『ばけばけ』っぽいなと思ったりしています」

トキの夫・ヘブン役を演じるトミー・バストウとも、フランクなコミュニケーションを交わしているという。

「トミーさんとは『今日何時に終わりました？』『遅かったですね』『遅いんですよ』『今日お昼どうするんですか？』みたいな普通の会話をすごくしていて。基本的には日本語で話しているのですが、知らない単語もあるので、英語の時もあります。

私は英語が話せるわけではないのですが、最近はなぜか、トミーさんの言っていることがだんだんと分かるようになってきていて。わぁーっと喋っていても、なんとなく何を言っているのかが分かる。そのまま監督に、通訳ではないけれど伝える時もあります。不思議な感覚です」

『ばけばけ』を愛しているという自信

番組の予告映像が公開された時の視聴者の反応を高石はSNS上で眺めていたという。「今までにない新しい空気を感じる」といった声から「『ばけばけ』は王道ではないから不安」といった感想まで、賛否両論を目にしたという。

「確かに私も攻めた作品だと思っていますが、その怖さは全くないんです。きっと『ばけばけ』には『この人がこう思うからこうしよう』という忖度はなく、『私たちはこういうものを作ってきました』と提示する作品になるのではないかと思っています。

プロデューサーの橋爪（國臣）さんを筆頭にその姿勢を出されるのは、すごく格好いいと思いますし、演出の村橋（直樹）さんをはじめ、制作陣の皆さんの強い気持ちを受け取りながら日々撮影に臨んでいます」

今までの朝ドラ作品のどれにも似ていない、新たな挑戦といえる『ばけばけ』の見どころを聞くと、高石は「全部です」と笑顔で答える。

「衣装、美術、景色全部もこだわり抜かれていますし、ご覧いただけたら、『なんだ、そっちか』って言われるんじゃないのかなと思います。ただただシリアスな物語だと思われるかもしれませんが、コメディーもある。時代背景や設定も相まって壮大な雰囲気が画面上から出ているかもしれませんが、人間味が溢れた可愛らしい瞬間がたくさん詰まっていると思います。

トキ役のモデルとなった小泉セツさんは壮絶な人生を送っている方ですが、脚本のふじきみつ彦さんは『何もない日常を描きたい』とおっしゃっていて。人生には時に大きな波がやってくるけれど、どんな人にもいい意味でくだらない日常も存在している。これからのストーリーも楽しんでいただけると思います。私含めてチーム全員が『この作品を愛している』という実感を持ちながら芝居をしています。ぜひ見てほしいです」

（後編に続く）

【プロフィール】

高石あかり（たかいし・あかり）／2002年12月19日生まれ。身長160cm。宮崎県出身。主な出演映画に『ベイビーわるきゅーれ』シリーズ、『夏の砂の上』（2025）、出演ドラマに『御上先生』（TBS系）、『アポロの歌』（MBS）、『グラスハート』（Netflix）など。Xアカウントは【@takaishi__akari】

撮影／神藤剛