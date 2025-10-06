Ãæ¹ñ¤Î¹â½ÅÎÏ±ó¿´¼Â¸³ÁõÃÖ¡¢ºÇ½é¤Î±ó¿´µ¡¤¬²ÔÆ¯
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹º½£10·î6Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¹ñ²È½ÅÂç²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢Þ¶¹¾¾Ê¹º½£»Ô¤Ç·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹â½ÅÎÏ±ó¿´¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¼Â¸³ÁõÃÖ¡×¤Ï9·î29Æü¡¢ºÇ½é¤Î±ó¿´µ¡¤¬²ÔÆ¯¤·¤¿¡£Æ±ÁõÃÖ¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î½ÅÎÏ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¹â½ÅÎÏ¾ì¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ö»þ¶õ´Ö¤ò°µ½Ì¤¹¤ë¡×¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹â½ÅÎÏ±ó¿´¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¼Â¸³ÁõÃÖ¤ÏÞ¶¹¾Âç³Ø¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê·úÀß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ó¿´µ¡3Âæ¤È¡¼ÐÌÌ¡¦¥À¥à¢ÃÏÈ×ÃÏ¿Ì¹©³Ø£¿¼³¤¹©³Ø¤¿¼ÉôÃÏ²¼´Ä¶¥ÃÏ¼Á¥×¥í¥»¥¹¦ºàÎÁÀ½Â¤¡Ý¤ÎÏ»¤Ä¤Î¼Â¸³¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¢18Âæ¤ÎÁõÃÖ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿±ó¿´µ¡¡ÖCHIEF1300¡×¤ÎÍÆÎÌ¤Ï1300g¡¦t¡Ê½ÅÎÏ²ÃÂ®ÅÙ¡ß¥È¥ó¡Ë¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÍÆÎÌ¤ò»ý¤Ä¡£Æ±ÁõÃÖ¤Ç¤Ï1500g¡¦t¤Î¡ÖCHIEF1500¡×¡¢1900g¡¦t¤Î¡ÖCHIEF1900¡×¤Î·úÀß¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/¼ëÞ¾¡¢Á×Î©Êö¡Ë