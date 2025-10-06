ユースキンからハンドクリーム新ブランド｢kinoka｣が登場!木の香りがすてき♡

ユースキン製薬は、2025年9月よりハンドクリームの新ブランド「kinoka」を発売しました。木の香りをコンセプトとした「kinoka」は、高保湿なのにベタつかない使用感が特長。塗るたびに落ち着いた木の香りが広がり、リラックス効果をもたらしてくれます。実際に3種類の｢kinoka｣を使ってみたので、感想もまじえながら紹介します。これから乾燥してくる季節に参考にしてもらえると嬉しいです。

木の香りがコンセプト｢kinoka｣

2025年9月より、ユースキン製薬から発売になったハンドクリームの新ブランド｢kinoka｣は木の香りをコンセプトとしたハンドクリームです。高保湿なのにベタつかないのも特徴的です。

｢ヒノキ｣｢クスノキ｣｢サンダルウッド｣の3種類の香りがあり、どれも日本人にとって馴染み深い樹木の香りです。それぞれの樹木の木目をイメージしたパッケージもおしゃれです。

3種類を紹介

澄みわたる清らかなヒノキの香り。爽やかな気分になります。

爽やかに広がるクスノキの香り。まるで自然の中にいるような気分に。

深く甘いサンダルウッドの香り。甘めの香りが落ち着いた気分に。

持ち運びに便利なスリムなチューブタイプで、片手でも簡単に開けられるワンタッチキャップなのもおすすめポイントです。鞄やポーチにも入りやすいです。

おすすめの使い方

おすすめの使用法は、「kinoka」でハンドマッサージを行った後、両手で鼻と口を覆い、香りを感じながら3回深呼吸をする「kinokaタイム」。癒やしのひとときを過ごせます。

いかがでしたか。

落ち着いた木の香りがハンドクリームを塗るたびに感じることができたので、仕事の合間や寝る前に塗ってリラックスすることができました。全国のバラエティショップやユースキン公式SHOPで購入できるので、ぜひ3種類の香りの中からお気に入りの香りを見つけてみてくださいね。

取材協力/ユースキン