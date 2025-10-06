きょうは気温が高く、各地で真夏日になるでしょう。

【写真を見る】東海地方は各地で真夏日に 名古屋は予想最高気温32℃「台風22号」の影響は？愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報(10/6昼)

正午前の名古屋市内は、青空が広がっています。朝からぐんぐんと気温が上がり、この時間の気温は29℃となっています。

きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。夕方からは雲が広がり、所々で雨が降る予想です。



最高気温は名古屋や岐阜で32℃、津では30℃の予想で、各地で真夏日になるでしょう。朝晩と日中の気温差には、ご注意ください。

【台風情報】

日本の南の海上では「台風22号」が発生しています。週の後半には日本に近づき、高波や雨などの影響が出る可能性があります。この先も最新の台風情報をご確認ください。

【週間予報】

今週は、すっきりしない空模様の日が多いでしょう。日ごとに日中の暑さは和らぐ見込みです。週末は各地で過ごしやすい気温になるでしょう。気温の変化で体調を崩さないようお気を付けください。