週明け６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値に比べて２１００円超上昇した。

４日投開票の自民党総裁選で、景気浮揚のための財政出動に積極的な姿勢を示す高市早苗・前経済安全保障相が選出されたことを受け、ほぼ全面高の展開となっている。午前の終値は、２０６５円８６銭高の４万７８３５円３６銭だった。

自民党総裁選を巡り、市場では小泉進次郎農相の選出が有力視されていた。高市氏の選出は「サプライズ」（みずほ証券の松尾勇佑・シニアマーケットエコノミスト）と受け止められ、株価の急上昇につながった。午前の取引終了時点で、東証プライム市場に上場する約１６００銘柄の８割超が値上がりしている。特に、高市氏が重視する防衛関連銘柄の上昇率が大きい。

東京・大手町の三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の株式トレーディングルームでは、６日午前９時の取引開始直後から電話が鳴り響き、トレーダーが対応に追われていた。東克次・株式営業部長は「アベノミクス継承を掲げる高市氏への期待が買い注文につながっている」と話した。

日経平均は、石破首相が退陣を表明した直後から上昇基調が続く。総裁選直前の前週末１０月３日には、終値の最高値を更新した。東海東京インテリジェンス・ラボの平川昇二常務は「日本銀行の利上げのタイミング次第だが、今後も強い相場が続く」との見方を示した。

６日の東京外国為替市場の円相場は、前週末（午後５時）と比べて２円３０銭程度円安・ドル高の１ドル＝１４９円台後半で取引されている。対ユーロでも、２円５０銭程度円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７５円台半ばで、１９９９年のユーロ導入後の最安値となっている。

緩和的な金融政策を志向する高市氏は、総裁選出後の４日に開いた記者会見で「金融政策について、責任を持つのは政府だ」と強調した。日銀の追加利上げをけん制した発言との見方が出ており、日米の金利差を意識した円売りにつながった模様だ。

一方、財政健全化への懸念などから、満期までの期間が１０年を超える「超長期国債」の金利は上昇している。６日午前の時点で、３０年債や４０年債がそれぞれ上昇した。