強風に立ち向かう（耐える）犬が大バズ ぬいぐるみ級のかわいさに20万いいね「マンガ的なっ！！」「ミッションインポッシブル！」
「風が強くてしがみついてた」
【写真】おい嘘だろ！？(笑)散歩中に立ったまま寝落ちした決定的瞬間
散歩中、思わぬ強風に遭遇した犬のリアクションがXで話題を呼んでいます。写っているのは「ふわ」ちゃん（6歳・女の子）。ベンチの上でひれ伏し、両前足をピーンと伸ばしてしがみつくような姿勢を見せています。ふわふわのお耳は風に煽られ、目を細めてじっと固まる姿はいじらしくも愛らしいもの。この1枚の写真が投稿されると、瞬く間に20万件超の“いいね”が寄せられました。果たして、このあとふわちゃんはどうなったのでしょうか。飼い主のXユーザー・ふわパパさん（@Fuwanopapa）にお話を伺いました。
強風に立ち向かった“必死のポーズ”
ーー撮影時の状況について教えてください。
「よく散歩していたショッピングモールのベンチで休憩しようと座ったとき、急に少し強い風が吹き、ふわがしがみついた場面です。飼い主としては『強いかな〜』と感じる程度の風でしたね」
ーーこの光景を見た感想は？
「しがみついて頑張ってる姿がかわいらしかったです」
ーーこのあと、どうなりましたか。
「風がすぐおさまったので、そのまま帰宅しました」
ーーふわちゃんはどんな性格のわんちゃんですか。
「マイペースでおっとりしています。ドッグランへ行って他のわんちゃんが近寄ってきても、端をずっと歩いたりベンチに座って休んだりしている感じです」
ふわちゃんの風に負けじとしがみつく姿に、多くの人がほっこりと心を和ませました。
「マンガ的なっ！！」
「ドラマチックな瞬間」
「まさに風にまけるか！」
「もふもふのクマっぽい」
「必死さがきゃわわすぎる」
「離さないぞ！ 感が最高」
「すぐ飛んでいっちゃいそう…」
「かわよ！ ミッションインポッシブル！」
「強風すら良いエフェクトにしてるの天才」
「かわいすぎて声でちゃった。ぬいぐるみすぎる…」
「そんなことじゃ立派なTM Revolutionになれないぞ！」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）