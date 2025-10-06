「風が強くてしがみついてた」



【写真】おい嘘だろ！？(笑)散歩中に立ったまま寝落ちした決定的瞬間

散歩中、思わぬ強風に遭遇した犬のリアクションがXで話題を呼んでいます。写っているのは「ふわ」ちゃん（6歳・女の子）。ベンチの上でひれ伏し、両前足をピーンと伸ばしてしがみつくような姿勢を見せています。ふわふわのお耳は風に煽られ、目を細めてじっと固まる姿はいじらしくも愛らしいもの。この1枚の写真が投稿されると、瞬く間に20万件超の“いいね”が寄せられました。果たして、このあとふわちゃんはどうなったのでしょうか。飼い主のXユーザー・ふわパパさん（@Fuwanopapa）にお話を伺いました。



強風に立ち向かった“必死のポーズ”

ーー撮影時の状況について教えてください。



「よく散歩していたショッピングモールのベンチで休憩しようと座ったとき、急に少し強い風が吹き、ふわがしがみついた場面です。飼い主としては『強いかな〜』と感じる程度の風でしたね」



ーーこの光景を見た感想は？



「しがみついて頑張ってる姿がかわいらしかったです」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「風がすぐおさまったので、そのまま帰宅しました」



ーーふわちゃんはどんな性格のわんちゃんですか。



「マイペースでおっとりしています。ドッグランへ行って他のわんちゃんが近寄ってきても、端をずっと歩いたりベンチに座って休んだりしている感じです」



ふわちゃんの風に負けじとしがみつく姿に、多くの人がほっこりと心を和ませました。



「マンガ的なっ！！」

「ドラマチックな瞬間」

「まさに風にまけるか！」

「もふもふのクマっぽい」

「必死さがきゃわわすぎる」

「離さないぞ！ 感が最高」

「すぐ飛んでいっちゃいそう…」

「かわよ！ ミッションインポッシブル！」

「強風すら良いエフェクトにしてるの天才」

「かわいすぎて声でちゃった。ぬいぐるみすぎる…」

「そんなことじゃ立派なTM Revolutionになれないぞ！」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）