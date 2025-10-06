【アリ姉とキリギリス妹】「子連れNGだから仕事休んで！」夫の反応は…？＜第27話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第27話 妹の気持ち：やっぱり夫は変わらない。でも諦めない！
【編集部コメント】
実母さんに頼れない以上、子どものことは夫婦で頑張るしかありません。そもそも子育ての基本は夫婦であるべきなのですが、クルミさん夫婦の前提は実家を頼ってダメなら夫婦で……ということだったのでしょう。しかしその夫婦も、なかなかうまくいっていなさそうですね。でもここで諦めてはダメなのです！ 最初からうまくいく夫婦なんていません。たくさんぶつかって、話し合って「夫婦」を創っていくのです！ クルミさん、頑張って！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第27話 妹の気持ち：やっぱり夫は変わらない。でも諦めない！
【編集部コメント】
実母さんに頼れない以上、子どものことは夫婦で頑張るしかありません。そもそも子育ての基本は夫婦であるべきなのですが、クルミさん夫婦の前提は実家を頼ってダメなら夫婦で……ということだったのでしょう。しかしその夫婦も、なかなかうまくいっていなさそうですね。でもここで諦めてはダメなのです！ 最初からうまくいく夫婦なんていません。たくさんぶつかって、話し合って「夫婦」を創っていくのです！ クルミさん、頑張って！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙