自作した“侵入者を銃撃する罠”にかかり死亡…2019年のアメリカで防犯のための行動が引き起こした死亡事故を解説

2019年のアメリカで起こった銃の誤作動が招いた事件を、音声読み上げソフトを使用して解説しています。

■自宅に設置されていた「未知の装置」

魔理沙：

今回は、とある罠で亡くなった男性の事故事例を紹介したいと思うんだぜ。

霊夢：

罠？ 罠ってゲームとかではよく見るけど、実物を見たことがないもののひとつよね。

魔理沙：

そうだな。罠の歴史は非常に古く、文明が発生する以前にはすでに落とし穴が罠として利用されていたとされている。我が国では少なくとも、旧石器時代には使われていたと言われているが、実物を見たことがある人はあまりいないかもな。

罠は基本的に、動物などの獲物を拘束、捕獲、あるいは命を奪うために設置される道具、仕掛け、講じた手段などを指す言葉だ。現在、我が国を含む多くの国では一部例外を除き、原則として罠を使うためには専用の狩猟免許が必要になっている。

霊夢：

そういえば、日本だと狩猟免許が必要なのよね。

魔理沙：

ああ。日本では罠猟免許が必要で、使用するためには様々な法令、マナー、時期を守らなければならないけどな。

霊夢：

そ、その罠で命を落とすって……。想像するだけで怖すぎるんだけど……。

魔理沙：

今回はアメリカでの事例だが、例によって一部でショッキングな表現を含むので、そういうのが苦手な人はあらかじめ注意してほしいんだぜ。

霊夢：

うぅぅ……絶対怖いというか、痛い話でしょもう……。でも気になるし……。おっけーおっけーしてみるわ。

魔理沙：

ヨシヨシ。それじゃあ早速本題に入るんだぜ。2019年11月28日。アメリカ合衆国最北東部に位置し、岩場の多い海岸、海にまつわる多くの歴史がある、メイン州ヴァンビューレンという町でこの日、一人の男性が自宅で撃たれて死亡した。

霊夢：

えっ……狩猟の最中じゃなくて自宅で？

魔理沙：

ああ。当時60代だった男性「Aさん」は自宅で銃の誤作動によって負傷し、自ら救急に「銃で撃たれて負傷した、助けてくれ」と通報を行っていた。救急隊、米国国境警備隊直ちに現場に急行し、すぐに彼は近くの医療機関へ搬送されていったが、搬送先の病院で亡くなった。

Aさんは上半身を撃たれていたようで、それが主要な臓器を損傷させたことによって命を落としていた。

霊夢：

そ、そんな……なんでそんなことに…。

魔理沙：

現場に緊急車両が駆けつけた際、警察はAさんが倒れていたドア付近で「未知の装置」を発見し、メイン州の爆弾処理班に応援を要請していた。

霊夢：

ば、爆弾処理班？？ まさか爆弾のトラップが仕掛けられていたとか？

魔理沙：

いや、警察が発見したこの装置は確かに罠の類いだったが、それはAさんお手製のハンドガンを使ったブービートラップだった。

霊夢：

ハンドガン……。Aさんはそれで……？

魔理沙：

この装置の仕組みなどの詳細は公表されていないが、調査によれば、Aさんは自宅のドアにハンドガンを固定し、外側からドアが開かれると、ハンドガンの引き金が引かれ、弾丸が発射される装置を自作し、この場所に設置していたことが分かった。

霊夢：

こわっ！ なんでそんなことを……。自分の家でしょ？

魔理沙：

これは自宅の一室に仕掛けられていたそうだが、一般的な狩猟用の罠とは全く違っていた。

ドアの開閉動作が直接的に発射を誘発する単純な仕組みで、制作するのはそう難しくないものだったようだったが、Aさんはこのタイプの罠を自宅の何箇所かに仕掛けており、警察はこれを発見していたため、爆発物処理班に応援を要請し、罠の解除を行っていたんだ。

霊夢：

他にもあったんだ……。それで専門家が呼ばれたってわけね。

魔理沙：

Aさんは自ら設置していた罠によって死亡していたと見られ、おそらく設置中、テスト中、あるいは設置後にトラップの存在を忘れてドアを開き、銃撃を受けてしまっていたと考えられているが、当の本人がすでに亡くなっていることから、明確な事故原因は不明だった。

霊夢：

危なぁ……銃を使ってるから、誤作動して撃たれた可能性もあるわよね。でも、自宅にそんな危ない罠をいくつも仕掛けるってちょっと普通じゃなくない？ なんでそんなことしてたのかしら……。

魔理沙：

これは後の調査で明らかになったことだが、この地域は比較的田舎で、街灯なども少なく、時折り盗難事件などが発生しており、過去にAさんの自宅にも、金品の窃盗事件が起きていたという。

このことからAさんは、防犯のために宝石や現金などの貴重品を保管している部屋のドアに、自作の銃器発射装置を設置していたようだった。

霊夢：

防犯……発想がすごすぎるわ……。でも、よく自分でそんなもの作れたわね。

魔理沙：

Aさんはクラシックカーの修復や、カスタム部品、ボディワークアクセサリーを取り扱う仕事についており、メカニックとしての知識がある程度あったようだ。おそらく、その延長であのトラップを制作し、自宅に設置していたんだろう。

霊夢：

なるほど……。

魔理沙：

メイン州警察は現場で詳細な調査を行い、爆発物処理班によって、全ての罠が解除され、危険性の評価が行われ、Aさんの死が自作装置の意図しない発射による事故だと断定。事件性はないとされた。このトラップに使用された銃の種類は公表されていないが、「ハンドガン」とだけ発表されていた。

ハンドガンにも様々なモデル、口径があり、弾丸の種類、射撃距離などによって殺傷力が大きく変わってくるが、Aさんの場合、ドアと直接接続されたトラップ、ほぼ1メートルほどしか離れていない近距離で撃たれていたこと、そして上半身を撃たれた場合、致命傷となるケースが非常に多いことから、Aさんが使用していたハンドガンがどのようなタイプだったにせよ、このトラップはほぼ「死の罠」だったと言えるだろう。

霊夢：

なるほど……。言われてみると上半身って重要な臓器ばっかりだし、どこに当たっても致命傷になりそうだもんね……。Aさんは防犯のために罠を仕掛けてたんでしょうけど、そんなに殺傷力が高いものを設置してたら泥棒が来ても殺しちゃうんじゃないのそれ……。

魔理沙：

設置者であるAさんはすでに亡くなっているが、彼が条例違反や法律違反により送検されたという情報は見つからなかったんだぜ。

トラップによるものではないが、アメリカでは銃社会で犯罪率の高さもあってか、不法侵入者が家主によって撃ち殺されるという事例が年間約200件近く発生していると言われている。

霊夢：

こわぁ……それって正当防衛になるの？

魔理沙：

撃った側がその後起訴されるか不起訴となるかは検察の判断によるので、一概には言えないが、例えば2011年にオクラホマ州で起きた事件では、18歳の女性が自宅に侵入しようとしてきた男を射殺したが、その際警察に電話し「今、銃が2丁あるんです。もし犯人が侵入してきたら撃っても構わないですか？」と尋ね、対応した保安官は「撃って良いとは言えないが、赤ちゃんを守るためにやるべきことをしなさい」と答え、その結果、女性は侵入者を射殺していた。

霊夢：

自分の子供を守るためだったんだ……。

魔理沙：

しかしその後、この女性は「いかなる点でも不法行為は認められなかった」とされ、「正当な理由で銃が使用された」ということになり、結果的に不起訴となった事例となった。

霊夢：

過剰防衛とかにならないんだ……。

魔理沙：

米連邦捜査局（FBI）の統計によれば、同年このような「正当な理由」で銃が使用された事件は、約200件にも上っていたという。

霊夢：

そんなに起きてるんだ……。そういう社会的な背景があったから、Aさんもあんな罠を仕掛けようと思っちゃったんでしょうね……。

魔理沙：

彼の行為が適切だったかどうかについては議論があるがな……。

防犯のために仕掛けた罠が自らの命を奪う結果となってしまった、皮肉で悲劇的な事件でした。

