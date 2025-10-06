ついに、トキのお見合いが決まるが…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は7日、第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」の第7回が放送される。

早く結婚したいと焦る松野トキ(郄石あかり)しかし、工場ではせん(安達木乃)に続き、チヨ(倉沢杏菜)の結婚も恋占い通りに決まってしまう。絶望するトキを見かね、工場の社長であり親戚の雨清水傳(堤真一)は、トキを励ます爛薀鵐妊屐辞瓩僕兇Δ里世辰拭

そしてついに、傳とタエ(北川景子)によって、トキのお見合いが決まる。果たして、トキのお見合い、貧乏脱出大作戦はうまくいくのか？

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキ(郄石)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

配役は、ヘブンをサポートする英語教師・錦織友一を吉沢亮、トキの父・司之介を岡部たかし、母・フミを池脇千鶴、祖父・勘右衛門を小日向文世が演じる。そのほかトキの親戚・雨清水を堤、その妻・タエを北川が演じるなど、そうそうたる顔触れとなっている。

あでやかな着物姿のトキ

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。