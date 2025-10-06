藤田寛之は伸ばせず56位 50歳ルーキーが米シニア初優勝
＜コンステレーション フューリク＆フレンズ 最終日◇5日◇ティムクアナCC（フロリダ州）◇7005ヤード・パー72＞PGAチャンピオンズツアー（米国シニア）の最終ラウンドが終了した。藤田寛之は2バーディ・5ボギーの「75」とスコアを落とし、トータル4オーバー・56位タイで大会を終えた。
【現地写真】池に気になる生き物を発見！
優勝はトータル14アンダーまで伸ばした50歳のトミー・ゲイニー（米国）。出場5試合目でうれしい初優勝を挙げた。トータル12アンダー・2位にキャメロン・パーシー（オーストラリア）。トータル9アンダー・3位タイにはトーマス・ビヨーン（デンマーク）、ビジェイ・シン（フィジー）、ブレンダン・ジョーンズ（オーストラリア）ら5人が入った。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億1044万円）。優勝したゲイニーは31万5000ドル（約4656万円）を獲得した。プレーオフシリーズ3試合を含めて、今季は残り4試合。藤田は現在、賞金ランキング64位につけている。
