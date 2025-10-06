堀琴音がメジャーVで3000万円獲得 佐久間朱莉は1億5000万円突破【女子賞金ランキング】
国内女子メジャー「日本女子オープン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】最愛の夫とカップを掲げる堀琴音
今大会でメジャー初優勝を果たした堀琴音が賞金3000万円を獲得。今季通算を5522万6273円として、41位から13位にジャンプアップした。佐久間朱莉は単独2位で1650万円を加算。今季通算1億5636万1767円でランキング1位をキープした。2位からは神谷そら（1億1182万円）、河本結（8769万6106円）、金澤志奈（8388万5442円）、高橋彩華（7789万136円）と続いている。ルーキーでは中村心が15位タイに入り、賞金154万5000円を上積み。71位から69位（1442万2607円）に浮上した。
