MLBポストシーズンを戦う、西地区王者・ドジャースのロバーツ監督が、佐々木朗希投手について語りました。

試合翌日の日本時間6日、チームを指揮するロバーツ監督が、逆転勝利を飾った初戦を振り返りました。

試合は5-3とドジャース2点リードの最終9回、セーブシチュエーションで佐々木朗希投手が登板しました。先頭を140キロのスプリットで見逃し三振とした佐々木投手は、続くフィリーズ7番のケプラー選手に2塁打を浴びますが、8番打者をセカンドゴロ。2アウト3塁から、最後は9番打者をファウルフライに打ち取り、ゲームセット。試合を締めくくりました。直球では160キロ超を連発した佐々木投手は無失点で抑え、初のセーブがつきました。

佐々木投手の好投に、ロバーツ監督は「必要なら明日の夜も彼を起用できると思うし、その点は安心している」と絶大な信頼。

さらに、「彼をクローザーと呼べるか」という報道陣からの質問に対して、「彼はその地位を勝ち取った。我々の最も重要なリリーフ投手の一人だ」と回答。その上で、「ただ、9回に限定された役割に縛りたくない。打線の構成を考えると、8回に登板する状況も様々な形で生じうる。そうした場面では彼が最適な選択肢となる」と今後の起用方針を明かしました。