MLBポストシーズンを戦う、西地区王者・ドジャースのロバーツ監督が、打者・大谷翔平選手の状態について語りました。

試合翌日の日本時間6日、チームを指揮するロバーツ監督が、逆転勝利を飾った初戦を振り返りました。

初戦、投打の二刀流で「1番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平選手。1番打者として、4打席に立ちましたが、フィリーズ投手陣を前に4三振と力を発揮できませんでした。

打者・大谷選手について、ロバーツ監督は「悪い組み合わせで、単に調子の悪い夜だった」とコメント。

相手先発のクリストフェル・サンチェス投手の名前を挙げ、「サンチェスはシンカーとチェンジアップが本当に良かったと思う。ただ、彼はストライクゾーンの外の球を追いかけすぎていたし、ストライクを見逃すこともあった」と打席の内容を評価しました。

最後には、シーズン55本塁打を記録し、さらにポストシーズン第1戦ではマルチホームランを放っている絶大な信頼を寄せる強打者へ、「第2戦では良くなるだろう」と前向きなコメントをしました。