お笑いトリオ・森三中の大島美幸とガンバレルーヤによるアーティストユニット「ＭｙＭ（マイムー）」が５日、都内の、揚げまんじゅうで人気の和菓子店・御門屋本店で、１５日発売の新曲「おまんじゅうこわい」のＰＲイベントとして「おまんじゅうお渡し会」を開催した。

この日は同所の揚げまんじゅうにオリジナルプリントを施した「ＭｙＭまんじゅう」をもらうため、抽選で選ばれた１００人のファンが早朝から列を作った。御門屋の制服に身を包んだ３人はファンサービスたっぷりに一人一人に手渡しした。途中では同曲のミュージックビデオに出演するネルソンズ・和田まんじゅうと、俳優・内海誠子がサプライズ登場し、大いに盛り上がった。

イベントを終え、よしこことＹｏｓｈｉｋｏは「おまんじゅうをお渡しするのが緊張した」としながら「今日はベテランパートさんもいたので安心してお仕事できました。」と大島ことＭｉｙｕｋｉをベテランパート扱いし、笑わせた。

和田はＭＶ出演は初だったと明かし、ストーカー役で出演した中「ずっと一発ＯＫで。ちょっと喜んでいいのか分からないんですけど、撮影はめちゃくちゃ楽しかったです！」と苦笑い。これに内海も「和田まんじゅうさんが一発ＯＫすぎて、現場ではずっと爆笑してました」と振り返りながら「最後まで見ていただくとあっと驚く結末が待っているので、そこも注目して見ていただけたら」と期待をあおった。