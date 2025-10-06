¡Öº£¤ÏSKE48¤ËÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤Ë±éÌÜÊÑ¹¹...ÊÑ²½¤Î1Ç¯¡¢·§ºêÀ²¹á¡õº´Æ£²ÂÊæ¤ËÊ¹¤¯¥°¥ë¡¼¥×18Ç¯ÌÜ¤ÎÅ¸Ë¾¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
Ì¾¸Å²°¡¦±É¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëSKE48¤Ï2025Ç¯10·î5Æü¡¢È¯Â¤«¤é´Ý17Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£12¡Á13Æü¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç17¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¥Á¡¼¥àÈ¯Â¤ä±éÌÜ¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿1Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
9·î¤Ë¿·¶Ê¡ÖKarma¡Ê¥«¥ë¥Þ¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë·§ºêÀ²¹á¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Èº´Æ£²ÂÊæ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ë¡¢18Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤¿Å¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡§J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸°Ñ°÷ ·ó ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¹©Æ£Çî»Ê¡Ë
¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌò³äÎ¥¤ì¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤ë²ÂÊæ¤Á¤ã¤ó¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¡¡25Ç¯1·î¡¢Ìó12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥àÊÑ¹¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢4·î¤«¤é¿·¥Á¡¼¥à¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£·§ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢E¢ªS¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤ÏE¢ªK¶¤Ë°ÛÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê·°Ïµ¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
º´Æ£¡§¡¡ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í......¡ª
·§ºê¡§¡¡¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±´ü¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Team E¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤äÆ±´ü¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Team S¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÀèÇÚ¡¢Ç¯Îð¤â°ìÈÖ¾å¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Team S¤Î»Ò¤Ï·ë¹½¡Ö²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·î¤Þ¤Ç¡Ê¥Á¡¼¥àÊÌ¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖSKE48 SUMER Tour 2025¡×¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Ê¶Ê½ç¡Ë¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö¤Á¤ã¤ó¡Ê21¡Ë¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤ò¡¢¡ÖSKE48 17th Anniversary Festival 2025¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡º´Æ£¤µ¤ó¤ÏTeam E»þÂå¡¢¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤µ¤ó¡Ê33¡¢22Ç¯Â´¶È¡Ë¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¸ª½ñ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ÍÍ»Ò¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
º´Æ£¡§¡¡¤ä¤Ï¤ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¡¢¸ª¤Î²Ù¤¬¤À¤¤¤Ö²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¡Ê°ÛÆ°¸å¤Î¡ËTeam K¶¸ø±é¤Î»ä¤ò¸«¤ÆºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤²ÂÊæ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¿¡×¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»ä¤ò¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬º£¤Î»ä¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¿¤Ó¿¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤ë²ÂÊæ¤Á¤ã¤ó¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É½¾ð¤¬Í¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êTeamE¤Î¤È¤¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿»å¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«......¡£
¡½¡½¡¡·§ºê¤µ¤ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢°ÛÆ°Àè¤Ç¤Ï¸åÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡§¡¡TeamE¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÀèÇÚ¤¬10¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¸åÇÚ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢K¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é3¿Í¤·¤«ÀèÇÚ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ......¡£K¶¤Î·à¾ì¸ø±é¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸åÇÚ¤ËÇØÃæ¤ò¸«¤»¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£K¶¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê¸ÄÀ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤¿¤á¤é¤ï¤º¤Ë¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É......¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¤È²ñ¼Ò°÷¤òÄ¾ÀÜÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ìò¿¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢°ìÈÖ¿¤Ó¿¤Ó¤Ç¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡§¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
½©¸µ»á¸ø±é¤Ø¤Î²óµ¢¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë
¡½¡½¡¡¥Á¡¼¥àÊÑ¹¹¤Ç·à¾ì¸ø±é¤Î±éÌÜ¤âÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡ÖËÍ¤ÎÂÀÍÛ¡×¸ø±é¡ÊS¡Ë¡¢¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¤Î½÷¿À¡×¸ø±é¡ÊK¶¡Ë¡¢¡ÖRESET¡×¸ø±é(E)¡Ë¡£3Ç¯¤Û¤ÉÆÈ¼«¤Î±éÌÜ¡Ê¡Ö°¦¤ò·¯¤Ë¡¢°¦¤òËÍ¤Ë¡×(S)¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÊK¶¡Ë¡¢¡ÖÀ¼½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¡¼¤¼!!!¡×¡ÊE¡Ë¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢AKB48¤Ê¤É¤Ç¾å±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë½©¸µ¹¯»á¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê±éÌÜ¤Ë²óµ¢¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¡¢ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
·§ºê¡§¡¡»ä¤Ï¸¦µæÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¡ÖËÍ¤ÎÂÀÍÛ¡×¸ø±é¡Ê13¡Á14Ç¯¾å±é¡Ë¤ò¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¡ÊÂåÌò¡Ë¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎSKE48¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯µ²±¤ËÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢Î®¹Ô¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤â¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Î»þÂå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ê¡¢¤³¤ì¤¾AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø±é¤À¤Ê¡¢½©¸µÀèÀ¸¤é¤·¤µ¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæÀ¸»þÂå¤ËÀèÇÚÊý¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¸ø±é¤ò¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈSKE48¤é¤·¤µ¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡§¡¡¡Ê¥°¥ë¡¼¥×ÊÑ¹¹¤Î¡ËÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡ÖÀ¼½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¡¼¤¼!!!¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¾å±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÎáÏÂ¤Ë¤Ç¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ø±é¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤Î·à¾ì¸ø±é¤È»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¼½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¡¼¤¼!!!¡×¸ø±é¤ÏËÜÅö¤ËÂÎÎÏ¾¡Éé¤Ê¸ø±é¤Ç¡¢¥½¥í¤Î²Î³ä¤ê¤¬Â¿¤¤³Ú¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤Î·à¾ì¸ø±é¤Î±éÌÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿³Æ¥Á¡¼¥à¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°ÛÆ°¤ÇÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ËÆ±´ü¤Î°æ¾åÎÜ²Æ¤Á¤ã¤ó¡Ê24¡Ë¤äËÌÀî°¦Çµ¤Á¤ã¤ó¡Ê24¡Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î2¿Í¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿·¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬¤Þ¤¿±éÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡¡º£²ó¤Î¿·¶ÊÈ¯Çä¤«¤é10Æü¤Û¤É¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï·à¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼17¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£17Ç¯ÌÜ¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¡¢18Ç¯ÌÜ¤Ï²¿¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·§ºê¡§¡¡17¼þÇ¯¤Ï¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡ÖSKE48 SUMMER Tour 2025¡×¤ÇÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ½é¤á¤Æ½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶õµ¤´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡Öº£¤¢¤Î»Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£18¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤¬½Ð¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏSKE48¤ËÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë...¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏSNS¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢SKE48¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¤ÇÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹......¡ª(¾Ð)¡×
¡½¡½¡¡¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
·§ºê¡§¡¡Ì¾¸Å²°¤ÇÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹......¡ª(¾Ð)¡¡ÃÏ¸µ¤Ç¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÆü¡Ë¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¤ª»Å»ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¥É¥Ç¥¹¥«!¡×¡Ê¥á¡Á¥Æ¥ì¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¤ÎÄ«¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄ«¤¬»÷¹ç¤¦´é¤À¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¾Ð´é¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¿Æ¤·¤ß¤¬¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡¡º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î1Ç¯¤È18Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º´Æ£¡§¡¡ 17Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ö¹ðÇò¿´Çï¿ô¡×¡Ê24Ç¯¡Ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö´ßÊÕ¤ÎÃ¯¤«¡×¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¶Ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎMV¶Ê¤òTeam K¶¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ê¡Ê¡ÖTick tack zack¡×¡Ê25Ç¯¡Ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö±ó¤¯¤ÎÎø¿Í¤è¤ê¤â¡×¡Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ÆTeam K¶¤Î·à¾ì¸ø±é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¡Êº£ºî¤Ç¡ËÉ½Âê¶Ê¤Î¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤ò¿®¤¸¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê18Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¡¢²¿¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤«¤éËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤À¤È´¶¤¸¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ò·è¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ì¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢SKE48¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡¢SKE48¤â¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë»äÃ£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡¡¤ªÆó¿Í¤È¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¡£HKT48¤Ç¤ÏÃÏÆ¬¹¾²»¡¹¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖÈ¾ÂµÅ·»È¡×¤Ø¤Î¥»¥ó¥¿¡¼µ¯ÍÑ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¸å¤ËÂ´¶ÈÈ¯É½¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆóÊý¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤¯SKE48¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡¢¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
·§ºê¡§¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹......¡ª¤Ï¤¤¡£
º´Æ£¡§¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¡¢º£ºî¤Î¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡Ö¼ÂÎÏÇÉ¤Î2¿Í¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±É¾²Á¤¤¤¿¤À¤±¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤ÈSKE48¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼¤á¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ºêÀ²¹á¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤¯¤Þ¤¶¤¡¦¤Ï¤ë¤«¡¡1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£12Ç¯¤Ë6´üÀ¸¤È¤·¤ÆSKE48¤Ë²ÃÆþ¡£15ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉÔ´ïÍÑÂÀÍÛ¡×¡Ê14Ç¯¡Ë¤Ç½éÁªÈ´¡£19ËçÌÜ¤Î¡Ö¥Á¥¥óLINE¡×¡Ê16Ç¯¡Ë°Ê¹ß¤ÎÁ´¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¶¥ÇÏ¤Ç¡¢19Ç¯¤«¤é¥³¥é¥à¡Ö¥Ï¥ë¥«¿¤ë¤«¡ªÈ¿¤ë¤«¡ª¡×¡ÊÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯8·î¤Ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÉ½¾ð¥¬¡¼¥ë¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡£Team S½êÂ°¡¢Éû¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
º´Æ£²ÂÊæ¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤µ¤È¤¦¡¦¤«¤Û¡¡1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£16Ç¯¤Ë8´üÀ¸¤È¤·¤ÆSKE48¤Ë²ÃÆþ¡£23ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¡×¡Ê18Ç¯¡Ë¤Ç½éÁªÈ´°Ê¹ß¡¢Á´¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£20Ç¯¤«¤é¥é¥¸¥ª¡Ö¤µ¤È¤«¤ÛLAB¡×¡Ê¤ä¤·¤Î¼ÂFM¡Ë¤Ë¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡£Team K¶½êÂ°¡£¥Á¡¼¥àÊÑ¹¹Á°¤ÏTeam E¤Ë½êÂ°¤·¡¢22Ç¯11·î¤«¤é25Ç¯3·î¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£