BTS Vが、アンバサダーを務めるCELINE（セリーヌ）の、2026サマーコレクションのショーに来場。会場となったサン＝クルー公園をロングコートで颯爽と歩く姿に、世界各国のメディアの注目が集まった。

【動画】秋色ロングコートで会場入りしたV（2本）／キュートな日本語インタビュー（3本）／TWSとV（2本）／会場を後にするV／パリの街＆アフターパーティーへ

■クラシカルで上品な秋の装いを纏い、会場入りするV（BTS）

Vは、CELINEのチョコレートカラーのロングコートに白シャツ、レオパード柄のネクタイを合わせた、クラシカルで上品な秋の装いで登場。『VOGUE JAPAN』の公式SNSに投稿された動画では、会場入りする際の丁寧な挨拶や柔らかな笑顔などを捉えている。

一方、『eyesmagazine』の映像では、木の幹の後ろからひょこっと顔を覗かせ、少し照れたように笑うVの姿が映し出された。この動画には、ファンからは「愛らしすぎる」「最高にかわいい」といった悶絶コメントが相次いだ。

また『SPUR』は、ショー開始前に気さくに言葉を交わすVの姿も捉えている。

■BTS・Vの滑らかでキュートな日本語インタビュー

日本の各メディアでは、Vが流暢な日本語でインタビューに応じる姿も次々と公開。『フィガロジャポン』の「セリーヌの服を着てパリを歩くなら誰と？」という質問に、「僕のおじいさんと歩きたいです！！」と満面の笑みで答えるV。さらに『Harper’s BAZAAR Japan』は、「僕は、テテです」と自身を“テテ”呼びするキュート挨拶動画など2本を公開した。

■TWSと記念ショットを撮影するV

『Allure Magazine Korea』や『FASHION SNAP』のSNSでは、BTSと同じHYBE傘下のレーベルに所属する後輩グループTWS（トゥアス）と2ショットを撮影するVの姿を公開。緊張気味のTWSメンバーに優しく声をかける姿からは、頼れる先輩としての温かさが伝わる。

■パリの街でのひととき、アフターパーティーに向かう姿も

『ELLE Japan』は、会場を後にするVの姿をキャッチ。さらに『glam.fr』は、カフェでクロワッサンを頬張る姿や、デザイン性のあるニットを着こなし、アフターパーティーに向かう様子を公開した。

SNSには「歩く芸術」「パリで輝く王子様」「日本語話す声が優しくてかわいい」「優しさが画面越しにも伝わる」「Vの笑顔で世界が明るくなる」など、世界中のファンから称賛のコメントが相次いでいる。