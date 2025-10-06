º£ÅÄÈþºù¡õËÌÂ¼¾¢³¤ ºÇ¸å¤Î¡È¤¢¤ó¤Ñ¤óÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¹ÈÇò»Ê²ñ¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¹ÈÇò¤Ç¤Þ¤¿¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼¡£¸ø¼°SNS¤¬¡È¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¡É¤òÈ¯É½
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°SNS¤¬¡È¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¡É¤òÊó¹ð¡£º£ÅÄÈþºù¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Á¡É¤ò¤¹¤ëº£ÅÄÈþºù¡õËÌÂ¼¾¢³¤¡¿¤¢¤ó¤Ñ¤óÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹
¢£º£ÅÄÈþºù¡õËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¡È¥¢¥ó¥Ñ～¥ó¥Á¡É
9·î26Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡£¸ø¼°SNS¤Ç¤ÏÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10·î4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖËÜÆü¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¸ø¼°SNS¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤¿º£ÅÄÈþºù¤È¡¢ Ìø°æ¿óÌò¤ò±é¤¸¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¡¢¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Á¡É¤Î¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¡ÖÈ¾Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤±þ±ç¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ØÏ¢¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥í¥¹¤«¤é¤Î¥í¥¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¤ÎºÆ²ñ¤ò¿®¤¸¤Æ¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×¡Ö´ê¤ï¤¯¤Ð¹ÈÇò¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¤ªÆó¿Í¤ò´Ñ¤¿¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¹ÈÇò¤Ç¤Þ¤¿¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö2¿Í¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Á¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤óÉ×ºÊ¤Ç¹ÈÇò»Ê²ñ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¹ÈÇò»Ê²ñ¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£