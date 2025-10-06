交際開始から半年、仕事が忙しくなかなか会えない彼氏と同棲することになったちはるは、まさに幸せ絶頂！ しかし1LDKで家族4人明るく楽しく暮らしてきたちはると彼氏とでは、「常識」が違っていることに気づき…!?

初めて家を出て他人と暮らし始めた主人公が、自分の育ってきた「環境」や「常識」を見つめ直す衝撃のストーリー。

※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■半年前に彼氏ができた！

■もっと会いたいけど…■彼氏から提案が!?23歳の会社員ちはるに半年前、たくろうというステキな彼氏ができました。しかし彼の仕事が忙しく、1ヶ月に1回しか会えないようで…。ある日、「もっと一緒にいたい」と思うちはるに彼から同棲の提案が！大喜びのちはるでしたが、すぐに浮かんだのは「自分の家族」のことで…!?同棲や同居って楽しいですよね。でも、人と住むということはその人の生きて来た家庭環境や常識とぶつかり合うことでもあります。自分の家での「普通」が世間の「非常識」だった！ なんてことも、ありますよね…。さて、ちはるの家族に関する心配事とはいったい何を指すのでしょうか…？(神谷もち)