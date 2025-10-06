(C) THE NIAGARA ENTERPRISES

NHKは、ドキュメント番組「マスターピース ～大滝詠一「幸せな結末」～」を、12日23時45分から総合テレビで放送する。再放送は15日11時30分から。

ドキュメント20min.「マスターピース ～大滝詠一「幸せな結末」～」

・総合 10月12日(日) 23時45分～0時05分

・総合 10月15日(水) 11時30分～11時50分(再放送、一部地域別番組)

いま再び注目を集めている、ミュージシャン・大滝詠一(1948～2013)。日本語ロックの源流「はっぴいえんど」、永遠の名盤「A LONG VACATION」で知られ、今年は自ら設立した「ナイアガラ・レコード」が50年を迎える。歌・作詞・作曲・編曲・録音・プロデュース・ラジオDJからレーベルオーナーまで手がけ、独自にポップス史を研究した異能の人物。

番組では、最大のヒットシングル「幸せな結末」(1997)の創作過程を記録した37時間の未公開音源のうち、ETV特集(9月放送)でも放送されなかった内容を新たに紹介。

「幸せな結末」の創作過程を記録した37時間の未公開音源

「幸せな結末」制作風景を再現したスタジオ(イメージ)

セッションの時系列にそって、大滝がどのように名曲を生み出していったのかを分析する。まるでスタジオにいるかのように、創作の秘密を目の当たりにする。語りは、ナイアガラサウンドを愛するヒコロヒーが担当。

番組担当者のコメント

時代を超える名曲を生み出した大滝詠一さん。そのセッションは驚きに満ちています。

あるときは、冗談でミュージシャンたちを盛り上げ、あるときは、わずかな音の違いも聞き逃さない・・・

まるでスタジオで立ち会っているかのように、名曲が生まれるまでのドラマをぜひご覧ください。