週末の自民党総裁選を受けて円売り＝東京為替前場概況



東京午前のドル円は週末の自民党総裁選の結果を受けて一気に円安となった。先週末終値１４７円４７銭から、一気に１４９円台まで上昇。１４９円９０銭まで上値を伸ば

している。



総裁選は下馬評で有利とされていた小泉農水相を破って、高市前経済安全保障相が勝利。第一回投票で一位となり、議員票の比重が大きくなる決選投票でも押し切った。高

市前経済安全保障相が以前に利上げに否定的な発言を行ったこと、財政拡大路線を志向しているとみられ市場で財政赤字懸念が広がったことなどが円売りの材料となった。



クロス円でも軒並みの円安で、ユーロ円は史上最高値となる１７５円８２銭を付けた。ポンド円は２０１円６９銭まで上値を伸ばしている。豪ドル円は９９円台に乗せて

きた。



円主導の展開で、ユーロドルなどは落ち着いた動き。朝方ドル円でのドル高に押される場面も、動きは限定的で、その後対円でのユーロ買いに買い戻され、１．１７台前半

での上下。ポンドドルも１．３４割れの場面から１．３４台半ばに買い戻しが入っている。



日経平均株価は大幅続伸。 日経平均は＊＊。前引けでは前営業日比２０６５．８６円高の４万７８３５．３６円となった。

午前１１時４２分現在では、ドル円は１ドル＝１４９．８９円、ユーロドルは１ユーロ＝１．１７２７ドル、ユーロ円は１ユーロ＝１７５．７８円、ポンド円は１ポンド＝

２０１．６６円、豪ドル円は１豪ドル＝９９．０４円、ＮＺドル円は１ＮＺドル＝８７．４３円、スイス円は１スイスフラン＝１８８．３５円、カナダ円は１カナダドル＝

１０７．４４円付近で推移している。



