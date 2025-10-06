ジャイアン声優の木村昴、映画「ブラックショーマン」での姿が話題に！「リアルジャイアン臭が半端ない！」とファン反響
映画ブラックショーマンの公式Instagramで俳優の木村昴のプロモーション写真が投稿された。投稿で木村は車の前でポーズをとる姿を披露した。
投稿には「車の前でポーズをとる木村さん、ビシッと決まってますね…！さすが柏木建設の副社長です」と書かれ、映画の大ヒット上映中をアピールする内容が盛り込まれている。
この投稿にファンからは「まさにリアル"ジャイアン"臭が半端なかったですw」「ジャイアンキャラが、めっちゃハマっててよかったです」「車から出てくるシーンちょーカッコよかった！」といったコメントが寄せられ、ファンからの熱い反響が見られた。
木村は国民的人気アニメ「ドラえもん」でジャイアンの声を担当する声優として知られている。
