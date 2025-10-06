俳優の吉田鋼太郎、八木莉可子が６日、都内で行われたファミリーマートの新商品「オモテもウラもおいしいパン」（７日発売）の商品発表会に出席した。

吉田は商品名にちなみ、「ウラの日」として仕事がないプライベートの日のスケジュールを公開した。現在６６歳。人気役者の一方で、私生活では２１年に長女、２５年に次女が誕生し、育児と仕事を両立している。「ウラで何かやっていても人に言えない。言える範囲ですが…」と前置きで会場を笑わせてから、子育ての現状について弾丸トーク。「次女が９か月。１９時くらいにミルク飲んで寝ますが、深夜０時にミルク投入していないと、午前３〜４時で泣いちゃう。そのため深夜０時に赤ん坊にミルクを与えて、僕も寝ます。赤ん坊が動いたりするので、落ち着いて眠れない睡眠時間です」と乳幼児の父親らしい深夜のスケジュールを送っているという。

長女は妻と、次女は吉田と寝ているという。「長女は、初めての女の子で大好きなんですが、僕とは寝てくれない。次女にはその轍（てつ）を踏ませたくないので、パパと眠れるように（深夜は）ワンオペ的に子育てしています」と笑って明かした。

起床時間は午前７時頃。３匹の犬の散歩、子どもたちにご飯を食べさせ、保育園への送迎を担当しているというが、「そこまでが大戦争。一日のエネルギーを全て使い果たす。つい『早くしろ』って言いながら、そんなことは言ってはいけないと思いつつ…」と苦笑い。夕方から夜の時間帯についても「子どもたちが帰ってきてミルクを飲ませて、お風呂入れて、近所の友達も遊びに来て、家中を駆け巡って、散らかった物を片付けます。上の子は午後８時半に無理矢理寝かせます。ようやく静かな時間になって配信で映画を見る。３本見たいですが、途中で寝てしまうだらしない状況。子育てで忙殺されてしまう毎日です」と振り返った。

新商品は人気のパンをひっくり返すと裏側がフランスの伝統菓子・クイニーアマン仕立てになっているもの。デニッシュメロンパン×クイニーアマン、チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン、アップルパイタルト×クイニーアマンの全３種類を展開する。

新商品のメインとなるクイニーアマンを「初めて耳にした言葉」と明かした吉田。報道陣に「ご存じでしたか？半々くらい？いや〜、知らなかったですよね」と共感を求め、会場の笑いを誘った。