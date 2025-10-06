伊織もえ、多忙で3キロ痩せる 近影にファン「心配しちゃう」「痩せすぎないでほしい」
人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの伊織もえが、自身のXを更新。多忙で短期間で3キロ痩せたことを報告した。
【写真】ガリガリじゃん！超ミニ黒ワンピで素肌丸見え 3キロ痩せた伊織もえ
9月28日より開催された『東京ゲームショウ2025』に仕事で参加していた伊織は、「TGSからずっと忙しくて3キロ痩せた嬉しい」と説明。2枚の黒ワンピース姿の写真を投稿している。
ミニワンピースでロングブーツを履く、色気あふれる近影にネット上では「いおりんには、あまり痩せすぎないでほしい」「えー！ 体大丈夫かいな」「体がスッキリしてる 忙しくて痩せちゃうと心配しちゃう」などと反応している。
伊織もえは、SNSフォロワー総数が世界で460万人を超える、アジア圏を中心に活躍中の日本を代表するコスプレイヤー・グラビアアイドル・ストリーマー。
二次元のキャラクターがそのまま三次元に出てきたようなコスプレ表現と、 グラビアでも評価の高いスタイル、あどけない表情&癒し系ボイスが多くのファンに支持されている。海外での人気も高く、中国、シンガポール、ロシア、フランスのイベントにも招致され、最近ではコスプレだけにとどまらず、CMや雑誌、ラジオなどにも活躍の場を広げている。
