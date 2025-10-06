¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¡¢½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤È¯Çä¤Ç¿´¶¤ËÊÑ²½!?¥Ü¥±¤òÏ¢È¯¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤2¿Í¤ÎËÜ²»¤¬ÂçÇúÈ¯
¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÆ±¡ùµæ¡ùÀ¸¡Á¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Î¥×¥Á¥â¥¢¥¤¡Á¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÂçºåË¿½ê¤Ë¤Æ¼èºà²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£ÅÐ¾ìÁ°¤«¤é¥Ü¥±¤òÏ¢È¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜÃø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ëµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤âÈäÏª!?
¢£ºÇ½é¤Ï¥À¥ë¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¡½¡½¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¡¢Î¨Ä¾¤Ê¿´¶¤Ï¡©
¡ÚÅÄÃæ¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à(°Ê²¼¡¢ÅÄÃæ)¡Û¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤¤¤¦¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÄÖ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ËÍ¤Ë½ñ¤±¤ë¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤âÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÎÏÀÊ¸¤â¤¹¤´¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÅÇ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë½ñ¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼Â²È¤Ë¤¢¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÇÍ£°ìÇã¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¡¢¸µ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¡¢ÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡ÚÃ«¸ýÍý(°Ê²¼¡¢Ã«¸ý)¡Û¤½¤ì¡¢ÉáÄÌ¤Ë´é¥Õ¥¡¥ó¤ÇÇã¤Ã¤¿¤À¤±¤ä¤í¡©Åö»þ¡¢²¶¤é¤ÎÀ¤Âå¤ÏÁ´°÷¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û¤¤¤ä¡¢À¸¤ÍÍ¤¬¹¥¤¤Ç¡Ä¡ªÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½ñ¤¤¤Æ¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¯µ¡²ñ¤Ã¤ÆÉáÃÊ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ä¤í¤¦¤·¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¡ÚÃ«¸ý¡ÛËÍ¤ÏÎ¨Ä¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤À¤Ã¤ë¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Ê¸»ú¿ô¤¬¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡£¥³¥ó¥Ó¤Ç½ñ¤¯¤«¤éÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã»þ´Ö¤«¤«¤ë¤ä¤ó¡¢¤È¡£¤«¤Ê¤ê¾Ã¶ËÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤â¤¦°ú¤ÊÖ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÀ¸³¶Í£°ìÇã¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬Å´·ý¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û¤ªÁ°¡¢´é¥Õ¥¡¥ó¤ä¤í¡ª
¡½¡½Å´·ý¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª´é¤Î(¾Ð)!?
¡ÚÃ«¸ý¡Û¥á¥¤¥¯¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤¿¤Á¤â½Ð¤¹¤Ê¤é¡¢¤¤¤¤¤â¤óºî¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ï¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÃ«¸ý¡Û¼«Ê¢¤ÇÇã¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤·¤¿¤·¡¢¡ÖÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¸åÇÚ¤â¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤ÈËÜ²°¤µ¤ó¤ò7¸®²ó¤Ã¤Æ¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅÄÃæ¡ÛËÍ¤Ï¼Â²È¤ËËÜ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤¿¤éÎ¾¿Æ¤¬¡¢¡Ö¿Í´ÖÌ£¤¢¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬½Ð¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Î¼þÊ¿º²¤µ¤ó¤¬É½»æ¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤¨¤Ê¤¡¡¢¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤ä¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ«¸ý¡ÛÇã¤¨¤è¡ª
¡½¡½¤ª2¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¦¡¢ËÜÃø¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
¡ÚÅÄÃæ¡Û¸«¤É¤³¤í¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢À©ºî¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£½ÐÈÇ¼Ò¤µ¤ó¤Ë²¿ÅÙ¤âÄùÀÚ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬²¿ÅÙ¤â¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¼¡¤ÎÆü¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È½ÐÈÇ¼è¤ê¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ«¸ý¡ÛËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤¦¤½¤ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÄùÀÚ¤ò¤ä¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û²¶¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤·¤¿¤Î¤Ë¡¼¡¼¡¼¡ª¤ª¤Þ¤¨¤Á¤ã¤ó¤È¤»¤¨¤ä¡ª
¡ÚÃ«¸ý¡Û¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£Ìµ»ö´°À®¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¼¹É®¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó´Ö¤Ç²¿¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÅÄÃæ¡ÛÆÃ¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´°À®¤·¤Æ½é¤á¤ÆÁêÊý¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢²¿¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ä¤í¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Íý¤¬ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¿¤é°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¤¤¤Ä¤âËÍ¤¬²£¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤â¤·¤í¤¤¥È¡¼¥¯¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ¸¾Ï¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤»¤º¤È¤â·ë²ÌÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤Æ¡¢¤è¤ê¤ª¤â¤·¤í¤¤ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ«¸ý¡Û¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¤È¤³¤í¤òÁ´ÉôÆÉ¤ó¤À¤é¡¢ËÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡Ö²¶¤Î¤³¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Ê¡×¤È¤«¤Ï¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£Ä¾ÀÜ¤Ï¤Þ¤À´¶ÁÛ¤ò¸À¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤½ª¤¨¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤äÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅÄÃæ¡ÛËÍ¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁêÊý¤È¤«¸åÇÚ¤È¤«¤Û¤«¤Î¿Í¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤È·ù¤Ê¤È¤³¤í¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô½ñ¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤Æ¡¢Çº¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢°Ç¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤³¤ÎËÜ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌÂ¤¤¤¬À²¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯À¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤ì¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ«¸ý¡ÛËÍ¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ÎÏÃ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡Ö¤é¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤ò¸«¤Æ¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸ì¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤é¤·¤µ¤È¤¤¤¦Ç§ÃÎ¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤«¤éºÇ½é¤Ï¡Ö¥À¥ë¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°Õ³°¤È½ñ¤¯¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ªÁ´Éô½ª¤ï¤Ã¤ÆËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È½ñ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¡£¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡ÖÃý¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ê¸ºÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É(¾Ð)¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÂçÀ¾·òÅÍ¡¡»£±Æ¡áÊ¡Íå¹¹¬
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
